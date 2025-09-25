Ha elveszünk két méternyi vizet, hová lesz a tó?! Mutatjuk, mi maradt mára

Aggasztóan alacsony és tovább apad. Mármint a lázbérci tavon. Ezt írják a horgászok online fórumában. Már hetek óta foglalkozik a témával a Borsod Online is. Magyarázat van; megoldás nem látszik. Várnunk kell a bővebb csapadékra... Addig alighanem tovább apad a Lázbérci-tó.

Nehéz volna tagadni (bár akad, aki tagadja), apad a Lázbérci-tó

Forrás: Facebook / Nógrádi Róbert

Apad a Lázbérci-tó, de van hal a víztározóban

A Lázbérci tó horgászai az Élmények völgyében nevű Facebook-csoportban olvashattuk a napokban a következő fényképes beszámolót:

Mai helyzet, bár gyönyörű, de aggasztóan alacsony és tovább apad. Pár napja horgásztam és az a fadarab, ami akkor víz alatt volt, az 3 nap múlva 15 cm-re kibukkant a vízből. Amúgy gyertek, mert a víz és a természet csodaszép, a szarvasbikák meg reggelente csodásan bőgnek!

A Nógrádi Róbert által posztol fotók a dédestapolcsányi oldalról készültek és drámaian illusztrálják a leírtakat.

A hozzászólók zömében megerősítik a tapasztalást, és sajnálkoznak, sőt, aggódnak miatta, mások kétkednek vagy akár vitatják a fényképeken látottakat.

Pedig már eső is esett. Úgy látszik nem volt elég a nyári aszály miatt.

Az a 30-40 mm, ami mostanában volt, semmi.

Az upponyi oldalon sincsen víz.

Hová viszik a vizünket?

Ezt issza fél Borsod megye!

