Ha elveszünk két méternyi vizet, hová lesz a tó?! Mutatjuk, mi maradt mára
Nincs min csodálkozni, nem esik az eső, tartós a szárazság – mégis megdöbben, aki látja. Tovább apad a Lázbérci-tó a horgászok Facebook-csoportjában közölt fotók tanúbizonysága szerint.
Aggasztóan alacsony és tovább apad. Mármint a lázbérci tavon. Ezt írják a horgászok online fórumában. Már hetek óta foglalkozik a témával a Borsod Online is. Magyarázat van; megoldás nem látszik. Várnunk kell a bővebb csapadékra... Addig alighanem tovább apad a Lázbérci-tó.
A Lázbérci tó horgászai az Élmények völgyében nevű Facebook-csoportban olvashattuk a napokban a következő fényképes beszámolót:
Mai helyzet, bár gyönyörű, de aggasztóan alacsony és tovább apad. Pár napja horgásztam és az a fadarab, ami akkor víz alatt volt, az 3 nap múlva 15 cm-re kibukkant a vízből. Amúgy gyertek, mert a víz és a természet csodaszép, a szarvasbikák meg reggelente csodásan bőgnek!
A Nógrádi Róbert által posztol fotók a dédestapolcsányi oldalról készültek és drámaian illusztrálják a leírtakat.
A hozzászólók zömében megerősítik a tapasztalást, és sajnálkoznak, sőt, aggódnak miatta, mások kétkednek vagy akár vitatják a fényképeken látottakat.
- Pedig már eső is esett. Úgy látszik nem volt elég a nyári aszály miatt.
- Az a 30-40 mm, ami mostanában volt, semmi.
- Az upponyi oldalon sincsen víz.
- Hová viszik a vizünket?
- Ezt issza fél Borsod megye!
Ami utóbbi állítást illeti, éppen erről írt a Boon.hu nemrég, amikor a lázbérci tározó vízfolyásának igyekezett utánajárni:
A vízszint rendkívül alacsony. A fotók tanulsága szerint szinte a kiszáradás szélén áll. Az ÉRV Zrt. tájékoztatása szerint a lázbérci víztározó mindenkori vízszintje a vízgyűjtő területen lehullott csapadék mennyiségétől függ, ami pedig az elmúlt időszakban jelentősen elmaradt az éves átlagtól. A víztározó ezt tükrözi. Fontos, hogy a jelenlegi vízállás mellett is biztosított a Lázbérci Vízműtelep megfelelő mennyiségű és minőségű nyersvízkivétele. A térségi vezetékes ivóvízellátás biztosított. A víztározó szintjét és a víz minőségét szakembereink folyamatosan ellenőrzik. A tározóban halpusztulás nem tapasztalható.
Tegyük hozzá a legfontosabb tényt: a víztározó biztosítja az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. Lázbérci Vízművének nyersvizét, mely többek között Kazincbarcika, Ózd, Sirok és a környező települések vízellátását biztosítja.
„Volt már ennél jóval lentebb is a vízszint”
Akad horgász, aki maximálisan meg tudja erősíteni a leírtakat:
- Elég sűrűn járok ki, mivel Bánhorvátiban lakom. Mostanában nemigazán jön a hal úgy, ahogy szokott. A lázbérci oldalon, az erdő oldalán szoktam leginkább horgászni. Most ahonnan a halakat szoktam fogni, oda tudom a botokat letenni.
- Nagyon sok az iszap, ami elfoglalja a víz helyét, akkor is, ha van elegendő. Lecsökkent a tó tárolókapacitása, ha ugyanannyi vizet engednek le belőle, mint korábban, akkor kevesebb víz marad a tóban. Lassan feltelik iszappal és az időjárástól függetlenül is kiszáradhat a tó.
- Lehet, hogy az elejét nem ártana megkotorni, de ehhez nem kevés forrás kell, és gondolom, jobban tudják a szakemberek.
- Én nem tudom, te merre horgásztál, mi tegnap voltunk fent, de ekkora kis vízállást én nem láttam, ja és hal is volt.
- Ez a tónak az egyik legsekélyebb része, kb. 1,5-2 méteres állandó szinttel, mivel a tó átlagosan 8 méter és 17 méter a legmélyebb pontja, és normál esetben 6 millió köbméter víz van benne... Ha elveszünk átlagosan 2 méter vizet, akkor 4,6 millió köbméter van benne most, ami nem kevés. Mai mérés alapján a lázbérci oldalon 5,9 méter mély a víz. Ez annyira nem aggasztó és volt már ennél jóval lentebb is a vízszint.
Mások ugyancsak FB-kommentekben kelnek pró és kontra vitára:
- Volt már ilyen, meg lesz is! Mit kell ezen ennyit aggódni?
- Mert ez azt jelzi, hogy valami nagyon elromlott a klímánkkal!
- Mert a légkör kipufogógázzá változtatásának globális projektje jól halad... És ezek a következmények.
Egy közelmúltbeli cikkében a Boon.hu is idézte, ahogy közel-távoli turisták ide, megyénkbe látogatva egyik pozitív élményként, tetszetős látnivalóként pont az észak-borsodi víztározóra hivatkoztak:
A borsodi portyázás Ózd környékénél indult, jött Domaháza, majd vissza Bükkmogyorósdra, le Kazincbarcika felé, Mályinka, és letelt az első nap:
– Csillagos ötös lett az első napi élmény. Meg tudtuk nézni az upponyi kilátót, a lázbérci víztározót, gyönyörű volt, meglepően jó utakon haladhattunk.
Mit hozott a csodacsali?
Még egy posztot érdemes felidézni a már említett facebookos horgászcsoport friss terméséből. Szűcs Sándor néhány nappal ezelőtt az alábbi bejegyzést tette:
Idén kezdtem horgászni és mindig a lázbérci víztározóra járok. Eddig kizárólag pontyoztam. Így volt ez tegnap előtt is, amikor 8 és 9 óra között intenzív balinmozgásra lettem figyelmes a horgászhelyem körül. Mivel kezdő horgászként két bojlis botom volt, így gondoltam egyet és az egyikre feltettem egy villantót, ami kb. 30 éves és a nagypapám horgászhagyatékából származott. A 360-as bojlis botommal elkezdtem random módszerrel dobálgatni és 15 perc után jött is az eredmény. Életem első ilyen stílusú horgászata és a „csodacsali” hozott egy 4,75 kg-os 64 cm-es balint. Hatalmas élmény volt. Kicsit nehezen tért magához, de természetesen úszott tovább.
Aztán másnap valaki direkt rá is kérdezett:
- Szeretnék érdeklődni. Milyen a víz mennyisége? És van-e fogás?
- Vízállás elég gyér, fogás nem nagyon.
- Bánhorváti szakaszon szépen húzza. A vízparton.
- Tegnap voltam és 4 darab keszeg jött, potyó nem jött.
- Nyitástól 14 óráig 5 darab ponty jött 2-3,5 kiló között és egy 7,3 kilós. A dédesi fűzfasor végén.
És utóbbi bejegyzéshez kaptunk is fényképet! Íme:
Egy korábbi, vidámabb hangvételű cikkben a Boon.hu arról írt, s ezzel adott tanácsokat a reménybeli pecásoknak:
