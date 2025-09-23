1 órája
Amiért érdemes Tokajnál keresni a Puffin lekvárt! (Ha netán kincs nincs rajta)
Ki hallott már a Kagylóláb-szigetről? Itt van a megyénkben. És a mellette lévő Pongo-Pongo szigetről? Az meg minden mozikedvelő számára ismerősen cseng. És szintén itt van a Tiszán, Tokajnál, tudott róla?
Tegyük tisztába a dolgot: két Pongo-Pongo sziget létezik a világon. Az egyik az óceánban, a másik Tokaj és Tímár települések között. Vagyis pontosabban mint sziget egyik sem létezik. De utóbbiról vannak remek fotóink és videónk!
Pongo-Pongo a filmvászonról került hozzánk
Tokaj város Borsod-Abaúj-Zemplénben, Tímár község Szabolcs-Szatmár-Beregben. A két település között található a Tisza folyó közepén az a földdarab, ami a térkép szerint a Pongo-Pongo sziget nevet viseli. (Koordinátái: 48,1506750, 21,4375673, ha valaki így keresné.) De honnan ismerős ez a földrajzi név? Bizonyára sokan emlékeznek a Kincs, ami nincs című olasz vígjátékra, ami máig osztatlan népszerűségnek örvend a filmrajongók és a kacagni vágyók körében. A klasszikus Bud Spencer–Terence Hill mozik egyike a '80-as évek elejéről, tegyük hozzá, klasszikus szinkronnal Bujtor István és Ujréti László részéről. Ebben a sztoriban szerepel, ikonikus motívumként, a Puffin lekvár is, amit „Piedone” figurájának kellene vödörszámra bezabálnia, csak aztán közbenjön a kincs (ami nincs), meg a másik szereplő, Alan barátsága, és a felejthetetlen déltengeri sziget, az ő imádnivaló népével.
És hogy miként kerül ez most terítékre (mint a Charlie sütötte steak a yachtra)? A Facebookon a A Tisza folyót kedvelők csoportja nevű oldalon Vasvári László tett fel a minap egy látványos fényképet, ami a ezt a bizonyos borsodi/szabolcsi Pongo-Pongo szigetet ábrázolja. Aminek egyrészt nyilván nem ez a hivatalos földrajzi neve, másrészt valójában nem is sziget: a folyó hordaléka által a közeli múltban létrehozott homokpad, hordaléktorlasz. A kép mindenesetre sok facebookozó érdeklődését felkeltette, pláne a Dávid által szintén posztolt videófelvétellel együtt. Több tucatnyi hozzászólás követte a bejegyzéseit.
„Csak nézem és gyönyörködöm”
A fotós közösségi médiás felületén több hasonló, a folyón való utazásait megörökítő kép található. Így filmfelvétel is a különös szigetszerűségről. A vízi képződmény eredetéről és jellemzőiről egész sokat meg lehet tudni az olvasói kommentekből:
Túloldalon lévő sötét területet desszikáltam tegnap! Napraforgót.
Ó, de szép!
Élőbe' is láttam többször.
Tavaly nyáron volt szerencsém Pongo-Pongo szigetéhez.
Minthogy Pongó Ilona a nevem, csak nézem és gyönyörködöm.
Inkább homokpad, mint sziget.
Puffin lekvár van-e?
Kis felfújható gumicsónakkal megközelíthető? Vagy mivel mennek oda át?
Csónak, jet ski, kajak, kenu, vízibicikli.
Ez a tímári Bagoly-szegnél van! Már több évvel ezelőtt is alacsony volt ott a víz. Emlékszem, hogy árvíz után egy nagyon-nagy fa feneklett ott meg, amit gyökerestől hozott a víz. Szerintem azt vette ott körül később a víz hozadéka és mára egy kis sziget alakult ki.
Kábé tíz éve von ott ez a „sziget”.
Magasabb vízállásnál elönti a szigetet a víz?
Tudomásom szerint igen.
Ott kenuztunk el mellette pár hete Tokajtól fel Timárig és vissza, majd még a Bodrogon is fel az Unió kempingig, ahol a stégről ugráltunk a vízbe. Legszebb nyári élményeim egyike.
A valóságban nem mindig ilyen vonzó. Általában sok uszadékfa veszi körül, és természetesen ezzel a szemét is. Senki nem gondozza, ezért a növényzet ember magasságúra nő. Igaz, kis részében mindig van homokos partja.
Drónvideón madártávlatból is megnézhető
Vasvári László a fotói mellett drónjával filmfelvételt is készített, mint a Boon.hu érdeklődésére elárulta, mintegy száz méteres magasságból, amit gondosan választott meg, mérlegelve a biztonsági és fotós szempontokat egyaránt. A videó itt tekinthető meg eredeti helyén a FB-profiljában, de hozzájárulásával a Borsod Online Youtube-oldalára is felkerült (jogi okokból megváltoztatott hangkulisszával), hogy több olvasó megtekinthesse. A drónra azért is volt szükség, mert a környéken szántóföldek övezik a vízpartot, úgyhogy valóban csak légi vagy vízi úton közelíthető meg.
A tokaji igazi, de a másik nem!
Különös adatként hozzátehetjük: a Pongo szó maga az orángután majomfaj latin neve; feltételezhető, hogy az 1981-es film íróinak is ez a kifejezés adhatott ihletet a kitalált sziget elnevezésénél. Ja, igen, merthogy a Kincs, ami nincs mozis forgatása véletlenül sem valódi helyszínen, azaz „Pongo-Pongón” zajlott annó, hiszen nincs ilyen hely az óceánokon. A vonatkozó jeleneteket az amerikai nagyváros, Miami közelében található Key Biscayne félszigeten (!) vették fel. (Amiként az Egri csillagokat sem az egri várban, és még sorolhatnánk a millió mozitörténeti példát.)
- A Kincs, ami nincs (eredeti cím olaszul: Chi trova un amico, trova un tesoro, am. „Aki barátot talál, kincset talál”) 1981-ben bemutatott amerikai-olasz kalandfilm, filmvígjáték, amelynek főszereplői Bud Spencer és Terence Hill. Rendezője Sergio Corbucci. A forgatókönyvet Mario Amendola írta, a zenéjét Camelo és Michelangelo La Bionda szerezte.
- Olaszországban 1981. december 18-án, Amerikában 1981. december 16-án, Magyarországon 1984. március 22-én mutatták be a mozikban.
- A filmen a „Pongo Pongo” nevet viselő egzotikus szigeten játszódó felvételeket a Miamihoz közeli Key Biscayne szigeten forgatták. A szigeten játszódó cselekmény ugyanazon a helyen van, ahol Alan nagybátyjának, Bradynek a háza is van.
- Charlie hajója, amely a Puffin nevet viseli, egy Willard Vega 30 Horizon típusú jacht. (forrás)
Kapcsolódó részlet a Wikipedia szerinti forgatókönyv-ismertetőből:
Alan Lloyd (Terence Hill) a kikötőben [miután menekülni kényszerül a gengszterek elől] észrevesz egy hajót, ahol nagy a nyüzsgés. Felcsempészi magát a fedélzetre és elrejtőzik. A hajó Charlie O'Briené (Bud Spencer), egy a magányos tengerész, aki az ehetetlen Puffin lekvár reklámarca, és azért hajózik ki, hogy hónapokig a lekváron élve megnyerjen egy kétezer dolláros fogadást. Vele van Paquito, a beszélő papagáj is.
Idővel feltűnik Pongo-Pongo szigete, ahol Brady szerint a kincs van. A szigetet lakatlannak hiszik...