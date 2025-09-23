Amiért érdemes Tokajnál keresni a Puffin lekvárt! (Ha netán kincs nincs rajta)

Tegyük tisztába a dolgot: két Pongo-Pongo sziget létezik a világon. Az egyik az óceánban, a másik Tokaj és Tímár települések között. Vagyis pontosabban mint sziget egyik sem létezik. De utóbbiról vannak remek fotóink és videónk!

Pongo-Pongo sziget a Tiszán Tokajnál

Forrás: Facebook / Vasvári László

Pongo-Pongo a filmvászonról került hozzánk

Tokaj város Borsod-Abaúj-Zemplénben, Tímár község Szabolcs-Szatmár-Beregben. A két település között található a Tisza folyó közepén az a földdarab, ami a térkép szerint a Pongo-Pongo sziget nevet viseli. (Koordinátái: 48,1506750, 21,4375673, ha valaki így keresné.) De honnan ismerős ez a földrajzi név? Bizonyára sokan emlékeznek a Kincs, ami nincs című olasz vígjátékra, ami máig osztatlan népszerűségnek örvend a filmrajongók és a kacagni vágyók körében. A klasszikus Bud Spencer–Terence Hill mozik egyike a '80-as évek elejéről, tegyük hozzá, klasszikus szinkronnal Bujtor István és Ujréti László részéről. Ebben a sztoriban szerepel, ikonikus motívumként, a Puffin lekvár is, amit „Piedone” figurájának kellene vödörszámra bezabálnia, csak aztán közbenjön a kincs (ami nincs), meg a másik szereplő, Alan barátsága, és a felejthetetlen déltengeri sziget, az ő imádnivaló népével.

És hogy miként kerül ez most terítékre (mint a Charlie sütötte steak a yachtra)? A Facebookon a A Tisza folyót kedvelők csoportja nevű oldalon Vasvári László tett fel a minap egy látványos fényképet, ami a ezt a bizonyos borsodi/szabolcsi Pongo-Pongo szigetet ábrázolja. Aminek egyrészt nyilván nem ez a hivatalos földrajzi neve, másrészt valójában nem is sziget: a folyó hordaléka által a közeli múltban létrehozott homokpad, hordaléktorlasz. A kép mindenesetre sok facebookozó érdeklődését felkeltette, pláne a Dávid által szintén posztolt videófelvétellel együtt. Több tucatnyi hozzászólás követte a bejegyzéseit.

Vasvári László fényképe a Facebookról

„Csak nézem és gyönyörködöm”

A fotós közösségi médiás felületén több hasonló, a folyón való utazásait megörökítő kép található. Így filmfelvétel is a különös szigetszerűségről. A vízi képződmény eredetéről és jellemzőiről egész sokat meg lehet tudni az olvasói kommentekből: