Szerinted?

3 órája

Az amerikai nagykövet találós kérdésén pörög a net – ha borsodi vagy, erre csípőből jön a válasz – videóval

Címkék#füzér vár#Hollókői Vár#Boldogkői vár#amerikai nagykövet

Robert Palladino az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete az interneten kért segítséget a magyaroktól. Az amerikai nagykövet egy rejtvényt osztott meg, amelynek megfejtésére 24 órája van.

Boon.hu
Segítsünk az amerikai nagykövetnek

Forrás: MW

Az amerikai nagykövet egy versikét olvasott fel, amely a meghívón áll. Segítséget vár, mert a rejtvény megfejtésével derül ki, hogy mely településre kell elindulnia.

amerikai nagykövet
Az amerikai nagykövet segítséget kért
Forrás: hu.usembassy.gov/hu/robert-palladino-ideiglenes-ugyvivo/

A szöveg így hangzik:

Magyar Barátaim! Kaptam egy meghívót, de ez egy rejtvény

Szükségem van a segítségetekre!

Vulkáni magasságban áll a vár

Onnan nézem a fűzfák táncát

Utam végén törékeny kincs ragyog

Fehér szépségek, talán álmodok

Az út mentén négy drágakő vár

Apró kincs mit gyűjt, ki végigjár

Mondd hát vándor felelj gyorsan

A Holló házához mely út vezet, s honnan?

Az amerikai nagykövet megsegítésére özönlenek a válaszok

A kommentelők nem voltak restek és rögtön Robert Palladino segítségére siettek. Nézzük tehát a lehetséges megfejtéseket:

„Hollóháza, Borsodban van !Gyönyörű várak vannak arra!”

„Füzér , a füzéri vár amely magasan van a szikla tetején.”

„A holló hàza!!Hunyadi ,Visegràd.”

„Hollóháza vagy Hollókő” - írták a kommentelők

Melyik válasz lesz a helyes? 

Van olyan követő, aki azonban bőségesebb választ adott:

Hollóháza, Füzéri vár./B. A. Z. Vármegye /

Egy kis segítség....Hollóháza környékén számos Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vár található, beleértve a Füzéri várat, Füzérkő várát, Boldogkői várat, Szalánci várat, és a Szikla-magvát. Ezek a várak a történelmi Abaúj és Zemplén vidékén, az Északi-középhegységben helyezkednek el, és a régió gazdag várépítészeti örökségének részei.

Közeli várak és várak a környéken:

Füzéri vár: A táj egyik leghíresebb és leglátványosabb vára, amely szinte függőlegesen áll a szikla tetején.

Füzérkő vára: A Füzéri vártól nem messze található, hasonlóan elhelyezkedő, de kisebb erődítmény.

Boldogkői vár: A 13. században épült vár a Boldogkőváralja felett magasodik, remek kilátással a vidékre.

Szalánci vár: A szlovákiai határhoz közel, de a magyarországi turizmus szempontjából is elérhető.

Szikla-magva: Ez nem egy "hivatalos" vár, hanem inkább egy sziklás barlang, amely a múltban menedékhelyként szolgált.Azért én javaslom minden képen SÁROSPATAKOT IS ....Jó kirándulást és finom tokai borozgatást

Füzér vára vulkanikus hegy tetején áll!

Hollóháza Borsodi település Fűzerhez közel!

Hollókőn van egy vár

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Ön mit gondol? Melyik a helyes válasz?

 

