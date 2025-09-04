A Miskolci Lányoktól indul a fontos séta

Alzheimer Séta indul Miskolc belvárosából szeptember 15-én, hogy kapcsolódjanak a világszerte szervezett eseménysorozathoz annak kapcsán, hogy a ma már népbetegségnek mondható kórral élőket és az őket gondozókat támogassák. A Miskolci Lányok szoborcsoport a gyülekezőhely a Szinva teraszon, onnan indul a séta 13.45-kor, az Alzheimer világnap alkalmából.

A Miskolci Lányok fontos sétát "indítanak" el az Alzheimer világnap kapcsán Forrás: MW

Szakmai előadás is lesz

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI) igazgatója, Gúr Péter Attila nyitja meg a délutáni programot, ahol Tóth-Szántai József polgármester köszöntőjét is meghallgathatják a résztvevők. Magáról a betegségről is lesz szakmai előadás, méghozzá Dr. Pesti Zsuzsanna főorvos részvételével, aki egyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Pszichiátriai Centrumának vezetője.