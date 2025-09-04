szeptember 4., csütörtök

Együttérzés

3 órája

A Miskolci Lányoktól indul a fontos séta

Címkék#Szinva terasz#Alzheimer világnap#Alzheimer séta#Tóth-Szántai József#Miskolc

Az emlékezet törékeny, a tudatosság erős. Alzheimer Világnap hozza össze az embereket szeptember közepén. A polgármester is ott lesz.

Boon.hu

Alzheimer Séta indul Miskolc belvárosából szeptember 15-én, hogy kapcsolódjanak a világszerte szervezett eseménysorozathoz annak kapcsán, hogy a ma már népbetegségnek mondható kórral élőket és az őket gondozókat támogassák. A Miskolci Lányok szoborcsoport a gyülekezőhely a Szinva teraszon, onnan indul a séta 13.45-kor, az Alzheimer világnap alkalmából.

Alzheimer világnapi séta a Miskolci Lányok szoborcsoporttól
A Miskolci Lányok fontos sétát "indítanak" el az Alzheimer világnap kapcsán Forrás:  MW

Szakmai előadás is lesz

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI) igazgatója, Gúr Péter Attila nyitja meg a délutáni programot, ahol Tóth-Szántai József polgármester köszöntőjét is meghallgathatják a résztvevők. Magáról a betegségről is lesz szakmai előadás, méghozzá Dr. Pesti Zsuzsanna főorvos részvételével, aki egyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Pszichiátriai Centrumának vezetője.

Az Alzheimer világnap eredete

A Nemzetközi Alzheimer Társaság (ADI) által kezdeményezett és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) támogatását élvező, évente szeptember 21-én világszerte megrendezett eseménysorozat.

Célja, hogy világszerte felhívja a figyelmet az Alzheimer-kór és más demencia típusok terjedésének veszélyére, visszaszorításának, a tévhitek eloszlatásának és a társadalmi összefogásnak szükségességére, a betegséggel élők körülményeinek javítására.

Az Alzheimer világnapot a Nemzetközi Alzheimer Társaság Edinburgh-ban 1994. szeptember 21-én megnyitott éves konferenciáján hirdette meg, melyen a társaság alapításának 10. évfordulóját is megünnepelték. A kezdeményezéshez több mint 80 nemzeti tagszervezetük csatlakozott, melyek a kampányt minden évben saját országukban szervezik.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

