Szerelem a Baráthegyi Majorságban: Videón Károly és 225-ös első találkozása
Csinos, fehér puha szőrű hosszú nyakú lány érkezett a Baráthegyi Majorságba. Az új alpaka a napokban ismerkedik társaival, különösképpen Karcsival.
Új szerelem alakul a Baráthegyi Majorságban
Viktória, Süti, Karcsi és most már az új alpaka 225-ös is a Baráthegyi Majorságban tölti minden napjait.
Az egyelőre 225-ös nevet viselő alpaka egy lakóautóban érkezett meg hetekkel ezelőtt az esti órákban új helyére. Hat hétig kötelező karanténban volt, de most már ismerkedhet társaival.
Az új alpaka számára nevet keresnek hamarosan
Egyelőre az új alpaka neve 225, mert ez a fülszáma, így érkezett Hollandiából. A kislány alpakának hamarosan szeretnénk egy névválasztó eseményt. Szeretnénk, ha Karcsival közelebbi kapcsolatba kerülnének és hamarosan kicsi alpakák születnének. Most szem- és fültanúi lehetünk az első találkozásnak
– mondta el kérdésünkre Jakubinyi László, a miskolci Szimbiózis Alapítvány elnöke.
Óvatosan az indult az ismerkedés
Karcsi és 225-ös az első találkozásnál rögtön csókot váltottak, majd lassan kerülgették egymást.
Egyelőre annyi látszik, hogy nem lehet tudni, hogy ki viseli majd a nadrágot, de a szimpátia egyértelműen sugárzik róluk. A szerelem szárba szökkenésének tehát innentől kezdve szurkolhatunk és immáron négy alpaka várja látogatóit a Baráthegyi Majorságban.
Új alpaka a Baráthegyi MajorságbanFotók: Vajda János
A romantikus evezés és a Borsodban kószáló medve esete
