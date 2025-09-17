szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

21°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

2 órája

Szerelem a Baráthegyi Majorságban: Videón Károly és 225-ös első találkozása

Címkék#Jakubinyi László#boon video#hamaros#alpaka

Csinos, fehér puha szőrű hosszú nyakú lány érkezett a Baráthegyi Majorságba. Az új alpaka a napokban ismerkedik társaival, különösképpen Karcsival.

Galambos Eszter
Szerelem a Baráthegyi Majorságban: Videón Károly és 225-ös első találkozása

Új szerelem alakul a Baráthegyi Majorságban

Forrás: www.barathegy.com

Viktória, Süti, Karcsi és most már az új alpaka 225-ös is a Baráthegyi Majorságban tölti minden napjait. 

alpaka
A 225-ös nevet viselő alpaka szerelembe esett
Fotó: Vajda János

Az egyelőre 225-ös nevet viselő alpaka egy lakóautóban érkezett meg hetekkel ezelőtt az esti órákban új helyére. Hat hétig kötelező karanténban volt, de most már ismerkedhet társaival.

Az új alpaka számára nevet keresnek hamarosan

Egyelőre az új alpaka neve 225, mert ez a fülszáma, így érkezett Hollandiából. A kislány alpakának hamarosan szeretnénk egy névválasztó eseményt. Szeretnénk, ha Karcsival közelebbi kapcsolatba kerülnének és hamarosan kicsi alpakák születnének. Most szem- és fültanúi lehetünk az első találkozásnak

 – mondta el kérdésünkre Jakubinyi László, a miskolci Szimbiózis Alapítvány elnöke.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Óvatosan az indult az ismerkedés

Karcsi és 225-ös az első találkozásnál rögtön csókot váltottak, majd lassan kerülgették egymást. 

alpaka
Karcsi és 225-ös csókkal üdvözlik egymást
Fotó: Vajda János 

Egyelőre annyi látszik, hogy nem lehet tudni, hogy ki viseli majd a nadrágot, de a szimpátia egyértelműen sugárzik róluk. A szerelem szárba szökkenésének tehát innentől kezdve szurkolhatunk és immáron négy alpaka várja látogatóit a Baráthegyi Majorságban.

Új alpaka a Baráthegyi Majorságban

Fotók: Vajda János

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu