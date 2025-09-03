1 órája
A gazda lemondott róluk – de amit ezután tett a rendőrség és az állatmentők, az példaértékű
A Tiszaújvárosi rendőrkapitányság nyomozói kértek segítséget 12 kutyus megmentésében, akik rettenetes körülmények között éltek.
Összefogással sikerült megmenteni az állatokat Borsod egyik településén
Megható összefogás eredményeként két kutyacsalád biztonságba került. A történet akkor kezdődött, amikor a Tiszaújvárosi rendőrség riasztást kapott egy településről, ahol gazdátlan ebekhez kérték a segítséget. A helyszínre kiérkező rendőrök több mint két órán át vigyáztak a kutyákra, amíg az állatmentők Pécelről megérkeztek.
Lemondott a kutyusokról a gazda
A gazda végül hivatalosan lemondott az állatokról, így megnyílt az út számukra, hogy új életet kezdhessenek. Sajnos egy kölyök még korábban elpusztult, de a többi kutya épségben megmenekült. Az állatmentők felajánlották a szállítást, és közel háromórás utazás után a kutyák megérkeztek Lajosmizsére, a Mentsvár az Állatokért Alapítványhoz. A szervezet – Nagy Gabriella közvetítésével – készséggel fogadta a két családot.
Szerencsére mindenki jól bírta az utat
– számoltak be az önkéntesek facebook posztban, akik hálájukat fejezték ki a rendőröknek, amiért nemcsak intézkedtek, hanem segítséget is kértek az állatok érdekében.
Az eset ismét rávilágít arra, milyen fontos az együttműködés a hatóságok és a civil szervezetek között: az összefogásnak köszönhetően ma két kutyacsaládnak van esélye szerető otthonra találni.
