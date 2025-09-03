A gazda lemondott róluk – de amit ezután tett a rendőrség és az állatmentők, az példaértékű

Megható összefogás eredményeként két kutyacsalád biztonságba került. A történet akkor kezdődött, amikor a Tiszaújvárosi rendőrség riasztást kapott egy településről, ahol gazdátlan ebekhez kérték a segítséget. A helyszínre kiérkező rendőrök több mint két órán át vigyáztak a kutyákra, amíg az állatmentők Pécelről megérkeztek.

Szerencséjük volt a kutyusoknak Fotó: FB

Lemondott a kutyusokról a gazda

A gazda végül hivatalosan lemondott az állatokról, így megnyílt az út számukra, hogy új életet kezdhessenek. Sajnos egy kölyök még korábban elpusztult, de a többi kutya épségben megmenekült. Az állatmentők felajánlották a szállítást, és közel háromórás utazás után a kutyák megérkeztek Lajosmizsére, a Mentsvár az Állatokért Alapítványhoz. A szervezet – Nagy Gabriella közvetítésével – készséggel fogadta a két családot.

Szerencsére mindenki jól bírta az utat

– számoltak be az önkéntesek facebook posztban, akik hálájukat fejezték ki a rendőröknek, amiért nemcsak intézkedtek, hanem segítséget is kértek az állatok érdekében.

Az eset ismét rávilágít arra, milyen fontos az együttműködés a hatóságok és a civil szervezetek között: az összefogásnak köszönhetően ma két kutyacsaládnak van esélye szerető otthonra találni.

