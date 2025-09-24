boon.hu PODCAST
53 perce
Állatkínzás heccből? – Kegyetlen gyerekek viselkedésének nyomában a szakértővel
A szakértő elmagyarázza. Mi okozhat gyermekeknél olyan viselkedést, amely állatkínzásra sarkallja őket és mi lehet a megoldás? Mutatjuk, tartson velünk a részletekért!
Szerda este 8 órakor kezdődő podcastunkban Balog Beáta klinikai szakpszichológussal fogunk beszéltetni az állatkínzásról, amit nemrégiben gyermekek követtek el és tettek fel a közösségi médiába.
Állatkínzás heccből?
A szakértő azt fogja elmondani, hogy mi lehet az oka, ha egy gyermek ilyen fajta viselkedést produkál és megpróbáljuk megfejteni ennek a problémának a megoldását.
