szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

13°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu PODCAST

1 órája

Állatkínzás heccből? – Kegyetlen gyerekek viselkedésének nyomában a szakértővel

Címkék#BOON podcast#Balog Beáta#podcast#állatkínzás#szakpszichológus

A szakértő elmagyarázza. Mi okozhat gyermekeknél olyan viselkedést, amely állatkínzásra sarkallja őket és mi lehet a megoldás? Mutatjuk, tartson velünk a részletekért!

Boon.hu

Szerda este 8 órakor kezdődő podcastunkban Balog Beáta klinikai szakpszichológussal fogunk beszéltetni az állatkínzásról, amit nemrégiben gyermekek követtek el és tettek fel a közösségi médiába.

Balogh Beáta klinikai szakpszichológussal beszélgetünk az állatkínzásról
Balogh Beáta klinikai szakpszichológussal beszélgetünk az állatkínzásról
Forrás: MW

Állatkínzás heccből?

A szakértő azt fogja elmondani, hogy mi lehet az oka, ha egy gyermek ilyen fajta viselkedést produkál és megpróbáljuk megfejteni ennek a problémának a megoldását.

 

boon.hu PODCAST

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu