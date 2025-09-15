Akadálypálya a borsodi utakon, ilyen állatokat kell kerülgetni!

Sajóvelezdnél a Liget tanyánál a tehenek újfajta közlekedési szabályt vezettek be: legelészni tilos, kivéve az út közepén! Nem sokkal odébb, a Dusnok buszmegállónál pedig őzek gyakorolták a „biztonságos várakozás” művészetét az útpatkán.

Akadálypálya a köbön

A 27-es főút autósai hétfőn kissé szokatlan akadálypályán találták magukat. A Sajóvelezd melletti Liget tanyánál a tehenek úgy döntöttek, itt az ideje elfoglalni az aszfaltot, hiszen „zöldebb füvet” sehol máshol nem találtak. Ha ez nem lett volna elég, a Dusnok buszmegállónál őzek álltak vigyázzban az útpatkán, mintha csak a menetrendet olvasnák. Az állati közlekedési káosz szerencsére baleset nélkül zárult, de az autósoknak nem árt óvatosnak lenniük – ki tudja, legközelebb nem egy gólya stoppol-e a zebrán - egy facebook csoportban csoporttagok posztolták a két esetet.

