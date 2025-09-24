szeptember 24., szerda

Az álláskeresőkről szólt minden a Generali Arénában, 22 munkáltató települt ki az Észak börzéjére – fotók, videó

Címkék#vállalat#boon video#Borsod Online#Észak-Magyarország#üzenet#rendezvény#vármegye#Miskolc#állásbörze

Az Észak-Magyarország napilap szervezésének köszönhetően szeptember 24-én, szerdán a miskolci Generali Aréna megtelt látogatókkal. Az állásbörze lehetőséget adott arra, hogy kötetlenebb hangulatban találkozhattak egymással a munkavállalók és a leendő munkáltatóik.

Galambos Eszter
Az álláskeresőkről szólt minden a Generali Arénában, 22 munkáltató települt ki az Észak börzéjére – fotók, videó

Százak vettek részt az Észak miskolci állásbörzéjén

Fotó: Vajda János

Az állásbörze keretében huszonkét kiállító standja töltötte meg a teret. Vármegyei és vármegyén kívüli cégek, multinacionális vállalatok, munkaerő-közvetítők, pénzintézetek, egészségügyi szolgáltató és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat is megjelent kiállítóként a rendezvényen. 

állásbörze
Bihall Tamás, Matiscsák Éva, Dankó Dénes és Csákó Attila az Észak állásbörze rendezvényen

Dankó Dénes, a vármegyei közgyűlés alelnöke köszönetét fejezte ki a szervezőknek, majd Bánné Gál Boglárka a vármegyei közgyűlés elnökének üzenetét adta át, miszerint a cél az, hogy a fiatalok és a családok egyaránt otthonra leljenek a vármegyében, megtalálják a számításukat és boldog, sikeres életet éljenek az ország legszebb tájékán.

Legfontosabb célkitűzésünk, hogy megőrizzük a munkahelyeket, hogy újakat hozzunk létre, hogy minden olyan tevékenységet támogassunk ami munkát ad az itt élőknek. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 358 település található, ez 358 közösség, amely még több kis egységet sok ezer családot jelent

 – tette hozzá, majd kiemelte, hogy ezen közösségek megerősítésére az elmúlt években több mint 700 eseményt, rendezvényt, képzési programot szerveztek, amivel több mint 60 ezer embert értek el.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Foglalkoztatási Paktum teljesíti a vállalásait 

Dankó Dénes beszédében kitért arra is, hogy a vármegyei önkormányzatnak jelenleg már a második Foglalkoztatási Paktum programja fut, ambiciózus vállalásokkal.

Vállaltuk, hogy a legalább 3500 fő munkanélkülit és több mint 400 fő inaktív személyt bevonunk a programba és 2027-re elérjük, hogy legalább 2200 fő dolgozzon, azok közül, akik most még munka nélkül vannak. Többek között száznál is több már azoknak az óvodáknak, bölcsődéknek a száma, amelyeket a települési önkormányzatokon keresztül felújítottunk az elmúlt években és 300-nál is több rendelőt és egészségügyi alapellátást nyújtó intézményt segítettünk fejleszteni 

– tette hozzá.

Az élő emberi tudásra is szükség van

Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (Bokik) elnöke kiemelte, hogy nem felejthetjük el a mesterséges intelligencia térnyerés mellett élő emberekre is szükség van.

Egy nehéz gazdasági időszakot élünk most, ami azonban örömteli hogy a cégek ha nem is a régi tempóban, de munkatársakat keresnek. Nyilván abban a reményben, hogy ez a rossz állapot előbb-utóbb megszűnik és erre minden reményünk meg is van. A robotizáció és a mesterséges intelligencia mellett is élő emberekre, tudásra van szükség így ennek az állásbörzének kiemelt jelentősége van –

 hangsúlyozta az elnök, majd hozzátette, hogy a gyorsan változó tudásigényhez alkalmazkodnia a kell az üzleti világnak és az embereknek egyaránt, ebben és ebben a Bokik minden tőle telhető segítséget megad. 

Állásbörze a Miskolci Sportcsarnokban 2025.09.24.

Fotók: Vajda János

Az állásbörze jó alkalom a személyes kapcsolatépítésre

Matiscsák Éva, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere hangsúlyozta, hogy ez a miskolci állásbörze jó alkalom arra, hogy a munkáltatók és munkavállalók személyesen is találkozzanak.

„Egy kézfogás, egy közvetlen beszélgetés, egy első benyomás sokszor többet érhet, mint bármilyen digitális felületen kapott információ, mert itt emberközelibb kérdéseket és válaszokat kaphatunk. Ma nem csupán hirdetések és önéletrajzok találkoznak, hanem valódi emberek beszélgetnek egymással. Városunk fejlődése, régióink élhetősége és jövője azon is múlik, hogy nemcsak megfelelő munkalehetőségeket teremtsünk és kínáljunk, hanem támogassuk a munkavállalókat abban, hogy megtaláljuk a számukra legjobb lehetőségeket” – emelte ki.

A rendezvény hozzásegít a hatékony álláskereséshez

Csákó Attila, az Észak-Magyarország napilap és a Borsod Online főszerkesztője beszélt arról, hogy a vármegye meghatározó portálja a Boon.hu és meghatározó napilapja, az Észak-Magyarországnál miért tartja fontosnak hogy teret adjon az állásbörzének.

„A program jelentősége abban rejlik, hogy lehetővé teszi a személyes kapcsolatfelvételt az álláskeresők és a munkáltatók között, ami hatékonyabbá teszi a toborzást és a munkakeresést a digitális platformokhoz képest és ez pont a személyességétől sikeres. Vármegyénk egyre inkább célpontja a befektetéseknek, fejlesztéseknek, amelyek következtében egyre több munkáskézre és szürkeállományra lesz szükség. Ez is keresletet generál, másfelől vannak munkavállalók, akik váltanának, vagy most lépnek be a munkaerőpiacra, esetleg munkanélküliek” – hangsúlyozta, majd végezetül hozzátette:

Az a tapasztalat, hogy e rendezvényen a kereslet és a kínálat sikeresen találkozik. Ez pedig nemzetgazdasági és vármegyei érdek is. Kívánom, hogy ez ma is így legyen…

 

