Az álláskeresőkről szólt minden a Generali Arénában, 22 munkáltató települt ki az Észak börzéjére – fotók, videó

Az állásbörze keretében huszonkét kiállító standja töltötte meg a teret. Vármegyei és vármegyén kívüli cégek, multinacionális vállalatok, munkaerő-közvetítők, pénzintézetek, egészségügyi szolgáltató és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat is megjelent kiállítóként a rendezvényen.

Bihall Tamás, Matiscsák Éva, Dankó Dénes és Csákó Attila az Észak állásbörze rendezvényen

Dankó Dénes, a vármegyei közgyűlés alelnöke köszönetét fejezte ki a szervezőknek, majd Bánné Gál Boglárka a vármegyei közgyűlés elnökének üzenetét adta át, miszerint a cél az, hogy a fiatalok és a családok egyaránt otthonra leljenek a vármegyében, megtalálják a számításukat és boldog, sikeres életet éljenek az ország legszebb tájékán.

Legfontosabb célkitűzésünk, hogy megőrizzük a munkahelyeket, hogy újakat hozzunk létre, hogy minden olyan tevékenységet támogassunk ami munkát ad az itt élőknek. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 358 település található, ez 358 közösség, amely még több kis egységet sok ezer családot jelent

– tette hozzá, majd kiemelte, hogy ezen közösségek megerősítésére az elmúlt években több mint 700 eseményt, rendezvényt, képzési programot szerveztek, amivel több mint 60 ezer embert értek el.

A Foglalkoztatási Paktum teljesíti a vállalásait

Dankó Dénes beszédében kitért arra is, hogy a vármegyei önkormányzatnak jelenleg már a második Foglalkoztatási Paktum programja fut, ambiciózus vállalásokkal.

Vállaltuk, hogy a legalább 3500 fő munkanélkülit és több mint 400 fő inaktív személyt bevonunk a programba és 2027-re elérjük, hogy legalább 2200 fő dolgozzon, azok közül, akik most még munka nélkül vannak. Többek között száznál is több már azoknak az óvodáknak, bölcsődéknek a száma, amelyeket a települési önkormányzatokon keresztül felújítottunk az elmúlt években és 300-nál is több rendelőt és egészségügyi alapellátást nyújtó intézményt segítettünk fejleszteni

– tette hozzá.