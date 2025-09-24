Állást találni egy nap alatt? Az Észak-Magyarország állásbörzéjén nem létezett lehetetlen - képek, videó

Az állásbörze a sok utánajárás és böngészés helyett egy helyen és időben több száz potenciális munkalehetőséget kínál. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy akár több tucat pozícióra is személyesen jelentkezhessenek az érdeklődők.

Az állásbörze lehetőséget ad a személyes találkozásra, munkavállaló és munkáltató között

Fotó: Vajda János

A rendezvényre a délelőtt 9 órai nyitás után szinte folyamatosan érkeztek az érdeklődők, voltak standok ahol sorok álltak.