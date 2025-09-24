1 órája
Állást találni egy nap alatt? Az Észak-Magyarország állásbörzéjén nem létezett lehetetlen - képek, videó
Az Észak-Magyarország napilap szeptember 24-én nagyszabású állásbörzét rendezett a Miskolc Városi Szabadidőközpont, Generali Arénában. Az állásbörze keretein belül valós állások, megbízható, leinformált cégek várták a pályát és szakmát választó fiatalokat, aktív álláskeresőket.
Az Észak-Magyarország napilap szeptember 24-én nagyszabású állásbörzét rendezett
Fotó: Vajda János
Az állásbörze a sok utánajárás és böngészés helyett egy helyen és időben több száz potenciális munkalehetőséget kínál. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy akár több tucat pozícióra is személyesen jelentkezhessenek az érdeklődők.
A rendezvényre a délelőtt 9 órai nyitás után szinte folyamatosan érkeztek az érdeklődők, voltak standok ahol sorok álltak.
Az álláskeresőkről szólt minden a Generali Arénában, 22 munkáltató települt ki az Észak börzéjére – fotók, videó
Az állásbörze a személyes találkozások platformja
Anita 40 éves, legszívesebben gyógyszertári asszisztensként helyezkedne el, de a kereskedelem is szóba jöhet.
„ Érettségivel rendelkezem. Jelenleg álláskereső vagyok, eddigi tapasztalataimat a kereskedelemben szereztem, de most folyamatban vannak a tanulmányaim gyógyszertári asszisztensnek. Tíz perce érkeztem a rendezvényre és mivel az egészségügyi vonalon helyezkednék el a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház standjánál érdeklődtem sajnos nem sok sikerrel. Hoztam önéletrajzokat és tovább próbálkozom.”
Állásbörze a Miskolci Sportcsarnokban 2025.09.24.Fotók: Vajda János
Farkasné Zavarkó Klára 56 éves, három hónappal ezelőtt megszűnt a munkaviszonya ezért úgy gondolta szerencsét próbál az állásbörzén.
„Könyvelő, pénzügyi ügyintéző és adminisztrátori munkakörök érdekelnének. Könyvelőként dolgoztam több évtizeden keresztül. Több standnál is megbíztattak hogy elképzelhető tudnak majd alkalmazni, de szeretnék még nézelődni, ezért több önéletrajzot is hoztam”
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Az ilyen alkalmakból még többre lenne szükség
Bánvölgyi Beáta álláskeresőként többféle területre is nyitottságot mutat.
Érettségivel rendelkezem, műszaki cikk eladó vagyok több terület is érdekelne, eladói munkakörre de akár portás állásra is nyitott vagyok. 49 éves vagyok ugyan, de eljöttem az előző munkahelyemről mert szerettem volna váltani. Az a véleményem , hogy nagyon fontos hogy ilyen alkalmakat szervezzenek a cégek és akár több is lehetne itt a városban.
Széles spektrumban kerestek munkaerőt
A munkaerőpiaci seregszemlén a pályát és szakmát választó fiatalok, aktív álláskeresők egy helyen és időben találkozhattak a munkaadókkal, HR szolgáltatókkal, valamint az oktatással és képzésekkel foglalkozó intézmények képviselőivel. Huszonkét stand várta az érdeklődőket.
Szakmáry Andrea, az Unio Coop Zrt. kereskedelmi osztályvezetője kérdésünkre elmondta, hogy standjukat folyamatosan keresik fel az érdeklődők
„Elsősorban eladói, pénztárosi, boltvezetői pozíciókat kínálunk, ahova elsősorban szakirányú képzettséggel rendelkező kollégákat keresünk, sajnos azonban egyre kevesebb az ilyen jelentkező. Miután élelmiszerüzleteink vannak ezért nagy előny ha rendelkeznek ilyen irányú tapasztalattal. Úgy tapasztalom, hogy nagyon sokan eljöttek a huszonéves fiataloktól a nyugdíjas korúig megkeresték a standunkat és érdeklődnek. Ami nagyon meglepő, hogy a túlképzettek érdeklődése is nagy erre a pozícióra.” – hangsúlyozta.
Hajdú Józsefné, a Bionika Medline Kft. ügyvezető igazgatója széles spektrumban keres munkatársakat.
„Elsősorban a programozó irányban érdeklődünk de természetesen könyvelési, pénzügyi vonalra és marketing területre is keresünk embereket. Nem csak pályakezdőket várunk hanem akár nyugdíjasokat is négy órás foglalkoztatásban. Számunkra nem a kor számít hanem hogy érezzük, hogy egy nagy tudásháttér áll leendő munkavállalónk mögött, a pénzügyi és a műszaki terület erőssége számít elsősorban. A Görömbölyön található az üzletünk fő irányvonala az orvosi eszközök, implantátumok gyártása, tervezése, fejlesztése” -mondta el kérdésünkre a cég vezetője.
Huszonkét kiállító volt
Az Észak-Magyarország napilap állásbörzéjére kilátogatók a következő cégekkel találkozhattak:
- 1. ADECCO Kft.
- 2. AUCHAN
- 3. Bionika Medline Kft.
- 4. BMW Hungary Kft.
- 5. BOBO Kft.
- 6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
- 7. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzati Hivatal
- 8. Bosko - Hidraulika Kft.
- 9. Büntetés-végrehajtás
- 10. Inovance Automotive Hungary Kft.
- 11. Joyson Safety Systems Hungary Kft.
- 12. Képzési Információs és Élményközpont
- 13. Kovács Kft.
- 14. MBH Bank
- 15. Mediaworks Hungary Zrt.
- 16. Miskolci Egyetem
- 17. Miskolci Szakképzési Centrum
- 18. My HR Team Kft.
- 19. Prohuman Zrt.
- 20. UNIÓ COOP Zrt.
- 21. Wet Wipe Kft.
- 22. Work-Force Kft.
Eddig vakon voltak a kamerák, de ennek vége: a VÉDA már ezért a hibáért is szórja a csekkeket
Ha Borsodban él, jobb ha kapaszkodik valamibe kültéren: olyan szél érkezik, ami Szabolcsig sodorhatja
Erdei Zsolt által dedikált boxkesztyűt kaptunk az Edelényi Vásárban – megszólalt a boxlegenda