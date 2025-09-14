Megrázó igazságok: Ózdon kimondták, amit sokan eltitkolnának az áldozatvédelemről

Az esemény központi üzenete a misszió küldetésével is összhangban állt: a méltó életminőség elősegítése az idős, beteg és rászoruló emberek számára.

Az előadást az Ózdi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályáról Csukerda Nikolett Ildikó r. zászlós, vizsgáló – áldozatvédelmi referens, valamint

dr. Szemerszki Alexandra rendészeti igazgatási alkalmazott, szakügyintéző tartotta meg.

