Megrázó igazságok: Ózdon kimondták, amit sokan eltitkolnának az áldozatvédelemről
2025. szeptember 11-én, 13 órától az Ózdi Baptista Tevékenység Szeret Misszió székhelyén tartottak előadást az áldozatvédelemről és áldozatsegítésről az érdeklődők számára.
Ózdon tartottak előadást az idős embereknek
Az esemény központi üzenete a misszió küldetésével is összhangban állt: a méltó életminőség elősegítése az idős, beteg és rászoruló emberek számára.
Az előadást az Ózdi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályáról Csukerda Nikolett Ildikó r. zászlós, vizsgáló – áldozatvédelmi referens, valamint
dr. Szemerszki Alexandra rendészeti igazgatási alkalmazott, szakügyintéző tartotta meg.
