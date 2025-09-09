58 perce
Elképesztő: maffiamódszerekkel szerzik meg az agancsokat
Tömegesen, nagyüzemben végzik az állatkínzást Borsod erdeiben is. Brutális hajszába sodorja a maffia a vadat azért, hogy megszerezze az agancsot.
Nagy árat fizetnek a szarvasgímek a fekete piac virágzásáért: az agancs még mindig értékes árucikk
Forrás: mtsz.org
A hullajtott agancs gyűjtése önmagában nem illegális, de az engedélyt, ami a tevékenység végzéséhez kell, sok vadgazdálkodó társaság nem adja meg és erre jó okuk van. Miért lehet az mégis, hogy a közösségi média felületeken boldog-boldogtalan eladásra kínál birtokában lévő agancsokat? Milyen áron cserélnek gazdát? Mennyit árt ez a természetnek, a vadgazdálkodásnak? Egy igen komplex és többfelé elágazó téma ez, amiben csak szakember segítségével lehet eligazodni, így megkérdeztünk egyet közülük. Megdöbbentő részleteket tudtunk meg a hullajtott agancsok gyűjtéséről.
A gyűjtés és a kereskedelem markánsan elválik egymástól, kezdte a jelenlegi helyzet ismertetését Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője, az Országos Magyar Vadászati Védegylet főmunkatársa. A hullajtott agancsok gyűjtéséhez engedély szükséges adott terület vadgazdálkodást folytató szervezettől, de a valóságban sokan úgy döntöttek, hogy nem adnak ki ilyen engedélyt, vagy legalábbis ismeretleneknek nem, hogy a lehető legkevesebb hozzá nem értő, külsős menjen ki a vadászterületre. Megjegyzi: azzal, aki véletlenül talál agancsot, és nem ismerve a jogszabályokat azt elviszi, tulajdonképpen még nem is lenne óriási probléma.
A hullajtott agancsok megjelölése lehet a megoldás?
Földvári Attila szerint voltak arra vonatkozó elképzelések a múltban, hogy megjelöljék a hullajtott agancsokat, de a gyakorlatban szinte kivitelezhetetlen vállalkozás lenne. Az erdőkben elhullajtott agancsokat még csak-csak lehetne jelölni, bár már ez is Herkulesi feladatot róna a vadgazdaságokra: az országokban a becslések szerint mintegy 42 000 gím- és több mint 16 000 dámszarvas bika él, amelyek minden évben elhullajtják mindkét agancsszárukat. De ha tovább gondoljuk, a szabályozással azok az agancsok is be kellene, hogy kerüljenek a kereskedelmi körforgásba, amelyek magánszemélyeknél, otthonokban vannak. Lehetetlen lenne minden egyes ilyen darabot leltárba venni.
Azonnal ugrott a horgászengedély – alávaló dolgot tett a férfi Ongán!
Az összeg, amit az agancs ér, a vonatkozó jogszabály (a Vadgazdálkodási törvény végrehajtási rendelete) szerint jelenleg tízezer forint kilogrammonként. A fekete piacon ez az ár nyilván magasabb, de pontos összeg nem ismert. Csak a tisztább megértés véget, egy gímagancsszár 4-6 kilogramm is lehet, de ez több tényezőtől is függ, például:
- kor
- az egyed jellemzői
- földrajzi elhelyezkedés, élőhely
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Miért okoznak hatalmas kárt a szervezett agancsgyűjtők?
Nagy probléma a maffiaszerűen, szervezett formában és tömegesen végrehajtott agancs zsákmányolás. Egyrészt nagyon nehéz rajtaütni az ilyen társaságokon, mert az erdőkben akár terepmotorral, quad-dal közlekednek. Amennyiben drónfelvételen látható is a tevékenységük, a hatósági igazoltatásnál mondhatnak bármilyen mesét, még akkor is, ha a birtokukban megtalálhatók az agancsok.
Éppen viszem átadásra a vadásznak
Csak a földön találtam, épp kérdezni akartam mit kellene vele tennem.
Hasonló mesékkel nem tud mit kezdeni a hatóság, nem tudja bizonyítani, hogy szándékos és tömeges szarvasűzésből származó agancsokról van szó, amiket utána a fekete piacon értékesítenek. A vadászoknak egyébként is az élő vad az érdekesebb, az agancs mellett sok más mindenből –viselkedésből, kondícióból stb. – juthatnak érdemi információhoz az adott bikáról, illetve az állományról is.
Aljas módszerrel szerzik meg, amit akarnak
A nagyüzemben működő csapatok a lehető legtöbb agancsot akarják, a legrövidebb időn belül, a legkisebb területen. Ennek érdekében űzik az állatokat bozótosokba, veszélyes helyekre azt remélve, hogy az agancsok beakadnak ágakba, akadályokba vagy akár szándékosan kifeszített drótokba, és így megszerezhetik azokat. Ez állatvédelmi szempontból is gond, hiszen ha az agancs még nem érett meg a leesésre, ilyenkor akár a koponya egy része is letörhet azzal együtt.
„Amikor 200-300 szarvas hömpölyög át az úton, az több mint valószínű, hogy egy ilyen űzés eredménye, ami ha tovább gondoljuk már balesetet, akár halálos közúti balesetet is okozhat – fogalmaz Földvári Attila.
További károk is keletkeznek a vad erőszakos, durva hajtásából:
- vetést taposhatnak le mezőgazdasági területeken,
- sérülést – akár végzetest – legyengülést okoznak az élő vadnak
- még kisebb közúti baleset esetében is nagyon komoly anyag kár keletkezhet
- lakott területre tévedve riadalmat, veszélyhelyzetet okozhatnak a szarvasok
A szakember szerint a nagyüzemű agancsgyűjtés ellen egyelőre nehéz fellépni, így hatásosabb a megoldást a keresleti oldalon megtalálni. Korábban már felmerült, hogy valamilyen szervezet koordinálásában létre lehetne hozni egy olyan rendszert, amely keretében az hullajtott agancs gyűjtése szervezett keretek között zajlana, és az ebből eredő terméket széles körben elérhető, biztonságos platformokon vásárolhatná meg a nagyérdemű. Ha megszűnne a kereslet a fekete piaci agancsok iránt, úgy már nem lenne „biznisz” a maffiának a vadak űzése, és megszűnhetne ez az értelmetlen természetkárosítás. A megoldás azonban még várat magára.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Megnevezték az orvost, aki olyat tett a miskolci kórházban, hogy a beteg azóta sem tért magához!
Gombaszedés 2025 – Melyik gomba mennyit ér? Szarvasgomba, vargánya, rókagomba és a piaci árak titkai
Mostantól egyetlen érintéssel feltárulnak a múlt titkai a miskolci temetőkben