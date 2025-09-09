Elképesztő: maffiamódszerekkel szerzik meg az agancsokat

A hullajtott agancs gyűjtése önmagában nem illegális, de az engedélyt, ami a tevékenység végzéséhez kell, sok vadgazdálkodó társaság nem adja meg és erre jó okuk van. Miért lehet az mégis, hogy a közösségi média felületeken boldog-boldogtalan eladásra kínál birtokában lévő agancsokat? Milyen áron cserélnek gazdát? Mennyit árt ez a természetnek, a vadgazdálkodásnak? Egy igen komplex és többfelé elágazó téma ez, amiben csak szakember segítségével lehet eligazodni, így megkérdeztünk egyet közülük. Megdöbbentő részleteket tudtunk meg a hullajtott agancsok gyűjtéséről.

Nagyüzemben űzik a vadat az agancs miatt egyesek Forrás: csodalatosmagyarorszag.hu

A gyűjtés és a kereskedelem markánsan elválik egymástól, kezdte a jelenlegi helyzet ismertetését Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője, az Országos Magyar Vadászati Védegylet főmunkatársa. A hullajtott agancsok gyűjtéséhez engedély szükséges adott terület vadgazdálkodást folytató szervezettől, de a valóságban sokan úgy döntöttek, hogy nem adnak ki ilyen engedélyt, vagy legalábbis ismeretleneknek nem, hogy a lehető legkevesebb hozzá nem értő, külsős menjen ki a vadászterületre. Megjegyzi: azzal, aki véletlenül talál agancsot, és nem ismerve a jogszabályokat azt elviszi, tulajdonképpen még nem is lenne óriási probléma.

A hullajtott agancsok megjelölése lehet a megoldás?

Földvári Attila szerint voltak arra vonatkozó elképzelések a múltban, hogy megjelöljék a hullajtott agancsokat, de a gyakorlatban szinte kivitelezhetetlen vállalkozás lenne. Az erdőkben elhullajtott agancsokat még csak-csak lehetne jelölni, bár már ez is Herkulesi feladatot róna a vadgazdaságokra: az országokban a becslések szerint mintegy 42 000 gím- és több mint 16 000 dámszarvas bika él, amelyek minden évben elhullajtják mindkét agancsszárukat. De ha tovább gondoljuk, a szabályozással azok az agancsok is be kellene, hogy kerüljenek a kereskedelmi körforgásba, amelyek magánszemélyeknél, otthonokban vannak. Lehetetlen lenne minden egyes ilyen darabot leltárba venni.