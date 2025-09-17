Ne lepődjön meg szombaton, ha erre a buszra száll

Szeptember 20-án, szombaton 09:27 – 16:27 óra között, rendezvény miatt módosul a 44-es autóbuszok útvonala és menetrendje - tájékoztatott az MVK Zrt.. A 44-es busz a Joysonig megy szombaton.

Változik a 44-es busz menetrendje és útvonala is Fotó: Juhász Balázs/MVK Zrt

A fenti időszakban a Búza térről induló járatok az Auchan Dél (Pesti út) megállóhelyről továbbközlekednek a Déli Ipari Park, Joyson végállomásig, onnan pedig a következő időpontokban indulnak vissza: 10:27, 11:27, 12:27, 13:27, 14:22, 15:22, 16:22, 17:22.

Tájékoztatjuk utasainkat, hogy a Búza tér végállomásról 14:22-kor induló 44-es járat eredeti menetrendje szerint is a Déli Ipari Park, Joyson végállomásig közlekedik, így annak útvonala változatlan - írják.