Rendhagyó akadály okozott meglepetést a 37-es úton közlekedőknek

A főút forgalma lelassulhatott, amikor két kutya bukkant fel a 37-es főúton Bodrogkeresztúr és Szerencs között. Egy autós le is fotózta a meglepő jelenetet, ahol a két állat láthatóan zavartan, de nyugodtan állt az úttest szélén. A képet azonnal megosztották a környékbeli közösségi csoportban, ahol többen kifejezték aggodalmukat.

Olyan dolog történt, ami eddig kevésbé volt jellemző a 37-es főúton.

Forrás: 37 es Fő út Miskolc-Sátoraljaújhely Információ csoport

Állat sétálgat a 37-es főúton

A 37-es főút egy forgalmas szakasz, így az ilyen váratlan események könnyen balesethez vezethetnek. Nem ez az első eset, hogy elhagyott állatok tűnnek fel az úton, viszont eddig nagyrészt a 26-os főúton, és környékén történtek hasonló esetek, melyről mi is beszámoltunk.

„Ismét hatalmas állatok kószálnak Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye útjain. Pénteken egy malac, vasárnap egy kisebb szarvasmarha borzolta a kedélyeket a borsodi utakon. Valamilyen állat az úton már szinte mindennapos látvány.” - írtuk két hónappal ezelőtt cikkünkben a 26-os főúttal kapcsolatosan.