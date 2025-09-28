1 órája
Rendhagyó akadály okozott meglepetést a 37-es úton közlekedőknek
Nem várt akadály zavarta meg a forgalmat. Ha most vezetsz a 37-es főúton, jobb, ha nagyon figyelsz!
A főút forgalma lelassulhatott, amikor két kutya bukkant fel a 37-es főúton Bodrogkeresztúr és Szerencs között. Egy autós le is fotózta a meglepő jelenetet, ahol a két állat láthatóan zavartan, de nyugodtan állt az úttest szélén. A képet azonnal megosztották a környékbeli közösségi csoportban, ahol többen kifejezték aggodalmukat.
Állat sétálgat a 37-es főúton
A 37-es főút egy forgalmas szakasz, így az ilyen váratlan események könnyen balesethez vezethetnek. Nem ez az első eset, hogy elhagyott állatok tűnnek fel az úton, viszont eddig nagyrészt a 26-os főúton, és környékén történtek hasonló esetek, melyről mi is beszámoltunk.
„Ismét hatalmas állatok kószálnak Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye útjain. Pénteken egy malac, vasárnap egy kisebb szarvasmarha borzolta a kedélyeket a borsodi utakon. Valamilyen állat az úton már szinte mindennapos látvány.” - írtuk két hónappal ezelőtt cikkünkben a 26-os főúttal kapcsolatosan.
Volán buszból is szafarizhatunk Borsodban: mindenféle állat kószál az úton - fotók
Korábban is látták már ezeket a kutyákat az utakon
Bodrogkeresztúr és Szerencs között az úton két kutya!
- tette közzé a közösségi oldalon a poszt írója. Íme a kép is:
Én már tegnap is láttam őket ezen az útszakaszon! Nyakörv volt mind a kettőn!
- írta az egyik kommentelő.
Hogy kerültek oda?? Szegény kutyusok
- sajnálkozott egy másik hozzászóló.
