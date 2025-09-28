szeptember 28., vasárnap

Helyi közélet

2 órája

Rendhagyó akadály okozott meglepetést a 37-es úton közlekedőknek

Nem várt akadály zavarta meg a forgalmat. Ha most vezetsz a 37-es főúton, jobb, ha nagyon figyelsz!

A főút forgalma lelassulhatott, amikor két kutya bukkant fel a 37-es főúton Bodrogkeresztúr és Szerencs között. Egy autós le is fotózta a meglepő jelenetet, ahol a két állat láthatóan zavartan, de nyugodtan állt az úttest szélén. A képet azonnal megosztották a környékbeli közösségi csoportban, ahol többen kifejezték  aggodalmukat.

Állat sétálgat a 37-es főúton
Olyan dolog történt, ami eddig kevésbé volt jellemző a 37-es főúton.
Forrás:  37 es Fő út Miskolc-Sátoraljaújhely Információ csoport

Állat sétálgat a 37-es főúton

A 37-es főút egy forgalmas szakasz, így az ilyen váratlan események könnyen balesethez vezethetnek. Nem ez az első eset, hogy elhagyott állatok tűnnek fel az úton, viszont eddig nagyrészt a 26-os főúton, és környékén történtek hasonló esetek, melyről mi is beszámoltunk.

„Ismét hatalmas állatok kószálnak Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye útjain. Pénteken egy malac, vasárnap egy kisebb szarvasmarha borzolta a kedélyeket a borsodi utakon. Valamilyen állat az úton már szinte mindennapos látvány.” - írtuk két hónappal ezelőtt cikkünkben a 26-os főúttal kapcsolatosan.

Korábban is látták már ezeket a kutyákat az utakon

Bodrogkeresztúr és Szerencs között az úton két kutya!

- tette közzé a közösségi oldalon a poszt írója. Íme a kép is:

Kutyák grasszálnak a 37-es főút szélén.
Fotó: Adrienn Molnárné / Forrás:  37 es Fő út Miskolc-Sátoraljaújhely Információ csoport

Én már tegnap is láttam őket ezen az útszakaszon! Nyakörv volt mind a kettőn!

- írta az egyik kommentelő.

Hogy kerültek oda?? Szegény kutyusok

- sajnálkozott egy másik hozzászóló.


