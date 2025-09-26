Megdöbbentő, mi döngetett a 26-oson Sajószentpéter felé… majdnem belementek, de sikerült lefotózni

Elektromos moped a 26-oson, erről osztottak meg egy fotót a 26-os Főút és környéke Facebook csoportban. A posztban felhívták a figyelmet arra, hogy ez nagyon veszélyes tud lenni.

Ezt a fotót készítették

Forrás: 26-os Főút és környéke/Facebook

A bejegyzésre számos reakció és hozzászólás érkezett, sokan meglepődtek a képen.

Ez nem kerékpár és nem is állati erővel vont jármű, így a 26-oson semmi nem tiltja a közlekedését. Máskülönben reggel láttam, hogy a Szentpéteri kapuban a kerékpárúton igazoltatták. Ha ott sem mehet, meg az úttesten sem, akkor hol...?

– érdeklődött az egyik kommentelő, amire a következő válaszokat kapta:

Járdán közlekedést mivel gyógyászati segédeszköz....

Nincs rajta rendszám sem

Volt, aki már látta:

A múltkor Miskolc felé ment a reggeli csúcsba csoda hogy még nem ütötték el

