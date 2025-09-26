39 perce
Megdöbbentő, mi döngetett a 26-oson Sajószentpéter felé… majdnem belementek, de sikerült lefotózni
Újabb, sokakat foglalkoztató kép jelent meg a közösségi médiában.
Ezt a fotót készítették
Forrás: 26-os Főút és környéke/Facebook
Elektromos moped a 26-oson, erről osztottak meg egy fotót a 26-os Főút és környéke Facebook csoportban. A posztban felhívták a figyelmet arra, hogy ez nagyon veszélyes tud lenni.
A bejegyzésre számos reakció és hozzászólás érkezett, sokan meglepődtek a képen.
Ez nem kerékpár és nem is állati erővel vont jármű, így a 26-oson semmi nem tiltja a közlekedését.
Máskülönben reggel láttam, hogy a Szentpéteri kapuban a kerékpárúton igazoltatták.
Ha ott sem mehet, meg az úttesten sem, akkor hol...?
– érdeklődött az egyik kommentelő, amire a következő válaszokat kapta:
Járdán közlekedést mivel gyógyászati segédeszköz....
Nincs rajta rendszám sem
Volt, aki már látta:
A múltkor Miskolc felé ment a reggeli csúcsba csoda hogy még nem ütötték el
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
További hírek a Borsod Online-on.
Meglepő fordulat! Fagyos reggellel indult a csütörtök, de ami a hétvégén jön, arra senki sem számított