Életveszélyben Putnoknál, leszorította a családot a fekete autó
Hihetetlen jelenetek játszódtak le hétfőn. A semmiből jött a fekete Opel nagy sebességgel a 26-os főúton, majd áttért a másik sávba.
A közösségi oldalon osztották meg a sokkoló történetet. Olvasás közben is kiver minket a víz kicsit, nemhogy átélni a jelenetet. Nem sokon múlt, hogy ennél is komolyabb baj történjen a 26-os főúton hétfőn.
A tegnapi nap ,putnoki bánya, és királd között, egy fekete opel leszorított, úgy, hogy a szalagkorlátnál álltunk meg. Te anyádbarma, ha magadra ismersz, gondolkodj el. Az út 2 sávos, ráadásul a misávunkba jöttél nagy sebességel, a kanyarból, ezért hogy ne ütközünk ,félrerántottam a kormányt, amiálltal lesodródtunk. Te barom pedig fékezés nélkül tovább mentél, pedig látnod kellett mi történt. A közutasok segítettek, köszönjük. A feljelentés megtörtént. Seggfej.!!
- írta ki a borzalmakat átélt férfi felháborodva.
Felháborította a kommentelőket a 26-os főúton történtek
Ezért kell egy kamera ami mindent rögzít
Pár ezer Ft ért lehet venni jó minőségűt
- javasolták a posztolónak.
Sok felelőtlen idióta van a forgalomban, ezeket kellene kiemelni és elvenni a jogosítványát, hogy megértse nem veszélyeztetheti mások életét!!!!
Olyan a közlekedési morál mint a mindennapi viselkedés . Jellemző a gyűlölködés , irigykedés , a pofátlan egoizmus . Ezt látni az utcán és a médiában + az interneten.
- fejezték ki többen nemtetszésüket.
