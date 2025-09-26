Életveszélyben Putnoknál, leszorította a családot a fekete autó

A közösségi oldalon osztották meg a sokkoló történetet. Olvasás közben is kiver minket a víz kicsit, nemhogy átélni a jelenetet. Nem sokon múlt, hogy ennél is komolyabb baj történjen a 26-os főúton hétfőn.

Nem sokon múlt, hogy komolyabb baleset legyen a 26-os főúton egy száguldozó autós miatt (A kép illusztráció)

A tegnapi nap ,putnoki bánya, és királd között, egy fekete opel leszorított, úgy, hogy a szalagkorlátnál álltunk meg. Te anyádbarma, ha magadra ismersz, gondolkodj el. Az út 2 sávos, ráadásul a misávunkba jöttél nagy sebességel, a kanyarból, ezért hogy ne ütközünk ,félrerántottam a kormányt, amiálltal lesodródtunk. Te barom pedig fékezés nélkül tovább mentél, pedig látnod kellett mi történt. A közutasok segítettek, köszönjük. A feljelentés megtörtént. Seggfej.!!

- írta ki a borzalmakat átélt férfi felháborodva.

Felháborította a kommentelőket a 26-os főúton történtek

Ezért kell egy kamera ami mindent rögzít Pár ezer Ft ért lehet venni jó minőségűt

- javasolták a posztolónak.

Sok felelőtlen idióta van a forgalomban, ezeket kellene kiemelni és elvenni a jogosítványát, hogy megértse nem veszélyeztetheti mások életét!!!!

Olyan a közlekedési morál mint a mindennapi viselkedés . Jellemző a gyűlölködés , irigykedés , a pofátlan egoizmus . Ezt látni az utcán és a médiában + az interneten.

- fejezték ki többen nemtetszésüket.



