3 órája
Újra hagyományos zsidó esküvőt tartottak Miskolcon - képek, videó
Különleges és megható pillanatoknak lehettünk szem és fültanúi a naopokban. A Miskolci Zsidó Hitközség hagyományos zsidó esküvő keretein beül adott össze egy ifjú párt.
A Miskolci Zsidó Hitközség hagyományos zsidó esküvő keretein beül adott össze egy ifjú párt
Fotó: Vajda János
A hagyományos zsidó esküvő a közösség életében egy meghatározó dolognak számít.
A különleges szertartásnak, a Kazinczy utcai zsinagóga udvara, illetve az imaház adott otthont. A menyasszony és a vőlegény, Andrea és Attila egy hét felkészülés után most találkozhattak csak ismét egymással személyesen, de előtte a vőlegény még meghallgatta Markovics Zsolt főrabbi imáját, a menyasszony pedig megkapta a fátylát.
Deutsch Miklós a Miskolci Zsidó Hitközség elnöke kérdésünkre elmondta, hogy azért különleges az alkalom mert öt évvel ezelőtt volt az utolsó. Majd azt is megemlítette, hogy a szertartás az úgynevezett hüpe alatt történik. A vőlegényt a hüpe alá kíséri a két örömapa. Ezt követően a két örömanya odakíséri hozzá a menyasszonyt is, aki a két kísérőjével együtt hétszer megkerüli őt. A szertartás vezetője (általában a rabbi) elmondja a boráldást, majd egy másikat is, magára az esküvőre. Ezt követően a pár iszik egy kortyot a borból. Ezt követi a gyűrű felhúzása. Eltérően a keresztény szokásoktól, itt csak a menyasszony ujjára kerül gyűrű, mégpedig nem a gyűrűsujjra, hanem a jobb kéz mutatóujjára. Ezután a rabbi felolvassa a ketubát, majd a vőlegény átadja azt a menyasszonynak.
Hagyományos zsidó esküvőt tartottak a miskolci zsinagóga udvaránFotók: Vajda János
Hagyományos zsidó esküvőn pohártörésre is sor került
A következő lépés az úgynevezett hét áldás (seva brachot).Hét felkért személy, borral a kezében elmond egy-egy áldást. Az ifjú pár ismét iszik a borból, majd a férfi jobb lábával összetör egy poharat, miközben a 137. zsoltár egyik mondatát mondja. A szokás azt jelképezi, hogy a legnagyobb öröm sem lehet felhőtlen, mert még ilyenkor is emlékezni kell a lerombolt Szentélyre
A szertartás előtt mikvét vesznek
Azt is megtudtuk, hogy a zsidó hagyomány az, hogy az esküvőt megelőző szombattól kezdve a menyasszony és a vőlegény nem láthatják egymást csak az esküvő napján. Mindketten külön-külön rituális fürdőt, mikvét vesznek. Ez egy jelképes vízben való megmerítkezés, a megtisztulásnak a folyamatát szimbolizálja. Utána mindketten böjtölnek az esküvőig, utóbbinak különleges szertartásrendje van.