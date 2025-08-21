Újra hagyományos zsidó esküvőt tartottak Miskolcon - képek, videó

A hagyományos zsidó esküvő a közösség életében egy meghatározó dolognak számít.

Hagyományos zsidó esküvő volt Miskolcon

Fotó: Vajda János

A különleges szertartásnak, a Kazinczy utcai zsinagóga udvara, illetve az imaház adott otthont. A menyasszony és a vőlegény, Andrea és Attila egy hét felkészülés után most találkozhattak csak ismét egymással személyesen, de előtte a vőlegény még meghallgatta Markovics Zsolt főrabbi imáját, a menyasszony pedig megkapta a fátylát.

Deutsch Miklós a Miskolci Zsidó Hitközség elnöke kérdésünkre elmondta, hogy azért különleges az alkalom mert öt évvel ezelőtt volt az utolsó. Majd azt is megemlítette, hogy a szertartás az úgynevezett hüpe alatt történik. A vőlegényt a hüpe alá kíséri a két örömapa. Ezt követően a két örömanya odakíséri hozzá a menyasszonyt is, aki a két kísérőjével együtt hétszer megkerüli őt. A szertartás vezetője (általában a rabbi) elmondja a boráldást, majd egy másikat is, magára az esküvőre. Ezt követően a pár iszik egy kortyot a borból. Ezt követi a gyűrű felhúzása. Eltérően a keresztény szokásoktól, itt csak a menyasszony ujjára kerül gyűrű, mégpedig nem a gyűrűsujjra, hanem a jobb kéz mutatóujjára. Ezután a rabbi felolvassa a ketubát, majd a vőlegény átadja azt a menyasszonynak.