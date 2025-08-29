Tudja, hogy mi a miskolci Zöld Kör? Ennek örülni fognak az autósok - képekkel, videóval

Minden a Dayka-átkötés néven ismert miskolci belvárosi csomópontrendszer tervezésével, megépülésével és működésével indult. A csomópontrendszer alapelve, hogy kivezesse a belvárosból a Diósgyőr felől érkező gépjárműforgalmat, illetve elossza az onnan érkezőt. Ez az egyik eleme a Zöld Kör elképzelésnek.

Villamos a Dayka-átkötésben. Ez is része a Zöld Kör tervének.

Annak idején még a dr. Kriza Ákos vezette önkormányzat találta ki a Dayka-átkötés projektet, azaz a belvárost Diósgyőr felől lezáró, az északi tehermentesítő útból kiinduló Dayka Gábor utca meghosszabbítását egészen a Meggyesalja utcáig. Innen tehát az érkező gépjárműforgalmat, még mielőtt beérne a közvetlen belvárosba – az alapelv szerint – átterelik a városrész északi oldalára. De az északi tehermentesítő út – azaz a Vologda utca – kétszer egy sávon nem képes betölteni azt a feladatát, hogy elvezesse a megnövekedett forgalmat. Az északi tehermentesítő utat négysávossá kell tenni ahhoz, hogy nagyobb torlódás nélkül haladhasson a gépjárműforgalom.

Zöld Kör: Jött a TOP Plusz

A TOP Plusz pályázat révén most nyílt rá lehetőség, hogy kiszélesítsék a Vologda utcát. Ez lényegében egy több évtizedes adóssága a városnak. Egészen a Thököly utcai – tavaly felújított és kiszélesített – hídtól a Búza térig szeretnék kétszer két sávossá tenni az utat.