Tudja, hogy mi a miskolci Zöld Kör? Ennek örülni fognak az autósok - képekkel, videóval

A miskolci belváros gépjárműközlekedésének zsúfoltságát szeretnék csökkenteni a kialakításával. A Zöld Kör fontos eleme lehet a Volgoda utca négysávosítása.

Szaniszló Bálint
Tudja, hogy mi a miskolci Zöld Kör? Ennek örülni fognak az autósok - képekkel, videóval

A Vologda út tervezett négysávúsítása is az útfelújítás program része

Fotó: BOON

Minden a Dayka-átkötés néven ismert miskolci belvárosi csomópontrendszer tervezésével, megépülésével és működésével indult. A csomópontrendszer alapelve, hogy kivezesse a belvárosból a Diósgyőr felől érkező gépjárműforgalmat, illetve elossza az onnan érkezőt. Ez az egyik eleme a Zöld Kör elképzelésnek.

Zöld Kör
Villamos a Dayka-átkötésben. Ez is része a Zöld Kör tervének.

Annak idején még a dr. Kriza Ákos vezette önkormányzat találta ki a Dayka-átkötés projektet, azaz a belvárost Diósgyőr felől lezáró, az északi tehermentesítő útból kiinduló Dayka Gábor utca meghosszabbítását egészen a Meggyesalja utcáig. Innen tehát az érkező gépjárműforgalmat, még mielőtt beérne a közvetlen belvárosba – az alapelv szerint – átterelik a városrész északi oldalára. De az északi tehermentesítő út – azaz a Vologda utca – kétszer egy sávon nem képes betölteni azt a feladatát, hogy elvezesse a megnövekedett forgalmat. Az északi tehermentesítő utat négysávossá kell tenni ahhoz, hogy nagyobb torlódás nélkül haladhasson a gépjárműforgalom.

Zöld Kör: Jött a TOP Plusz 

A TOP Plusz pályázat révén most nyílt rá lehetőség, hogy kiszélesítsék a Vologda utcát. Ez lényegében egy több évtizedes adóssága a városnak. Egészen a Thököly utcai – tavaly felújított és kiszélesített – hídtól a Búza térig szeretnék kétszer két sávossá tenni az utat.  

Négysávosítják a Vologda utcát

Fotók: Vajda János

Kiszélesítik a miskolci Vologda utcát

Fotók: Ádám János

A miskolci közgyűlés 2025. március 10-i rendkívüli ülésén tárgyaltak a TOP Plusz pályázatokhoz kapcsolódó elképzelésekről. Szunyogh László főépítész ekkor beszélt a Zöld Kör tervéről.  

"A Zöld Körnek az a koncepciója, hogy van egy kiemelt irány, az óramutató járásával ellentétesen a belvárost körbekerülő gyűrű. Ahol ebben az irányban két sáv megy körbe teljesen a belváros körül, ahol az egyik sáv akadálymentes, azaz nincs benne lekanyarodás, nincs megállítás." 

Tehát ha valaki ebbe a zöld körbe becsatlakozik, akkor gyakorlatilag a lámpák mentén végig tud menni körbe a belváros körül és nem tartja fel a forgalmat. 

"Ebbe bárhol be lehet csatlakozni, ahol csatlakozás van: kezdve az Y-hídtól, Diósgyőr felől, és a többi. Egy helyen, a Petőfi utcánál kétfelé válik, mert ott nincs lehetőség, hogy két sáv együtt menjen. Ez megoldja a tehermentesítő kérdését; eddig, ugye, nem tudtuk eldönteni, hogy a déli, az északi – melyik tehermentesítőn közlekedjünk. És megoldja Diósgyőr és a belváros közvetlen kapcsolatát. Ezen kívül, mivel ez párhuzamosan együtt jár a belváros forgalomcsillapításával és parkolócsillapításával, az ezzel kapcsolatos problémákat is meg fogja oldani."

Négy ütemben épülhet meg 

A Vologda utca négysávosítása fontos része lehet a Zöld Körnek. Mint megtudtuk, az északi tehermentesítő említett kiszélesítése négy ütemben történhet meg. Elsőként a Szentpáli utca és a Dayka Gábor utca között készülne el a kétszer két sáv. Ezt követi Dayka utca és az Ilona utca közötti szakasz, majd az Ilona utca és Győri kapui csomópont közötti rész. A negyedik ütem a kereszteződés és a Thököly-híd közötti szakaszt foglalja magába. 

Úgy tudjuk, a tervezésnél elsődleges szempont, hogy minél kisebb zöldterület szűnjön meg, hogy ne okozzanak komolyabb kellemetlenséget az ott lakóknak. 

