Zúdulhat az égi áldás, jobb, ha felkészül rá – riasztást adott ki a HungaroMet, durva eső jöhet!

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet. Szélsőséges zivatarokra, időjárásra is számíthatunk akár.

Mostanában sok pusztítást végzett a vihar vármegyénkben, most is heves zivatarok jöhetnek (A fotó illusztráció)

Fotó: Takács József

Vármegyénkre is érvényes az elsőfokú riasztás

Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet. Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon - tette közzé a katasztrófavédelem.

Citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet vármegyénkre

Forrás: met.hu

Az esti órákban az Északi-középhegységben jelen lévő cellák mellett a frontzónához kapcsolódóan nyugat, délnyugat felől a Dunántúlt is zivatarok érik el amelyek akár rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatartevékenység súlypontja fokozatosan kelet felé helyeződik át: éjszaka a középső országrészben, vasárnap már keletebbre is nagyobb számban (de nem mindenütt) fordulhatnak elő zivatarok - eközben holnap a nappali órákban északnyugat felől stabilizálódni kezd a légkör. A zivatarokat általában intenzív csapadék (~15-25 mm), viharos szél (>65-75 km/h), apróbb szemű jég (~1-2 cm) kísérheti - elsősorban északnyugaton ma este, éjszaka felhőszakadás (>30 mm) is társulhat hozzájuk. A fronthoz kapcsolódóan nagyobb eséllyel a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain heves zivatar is előfordulhat erősen viharos szél (> 80-90 km/h) és nagy méretű jég (>2-4 cm) kíséretében - írja a met.hu.

Zivatarok miatt figyelmeztetnek

Zivatarok miatt van érvényben Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében elsőfokú riasztás. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

