1 órája
A Művészetek Háza színpadán bizonyíthatnak majd a musical tábor tehetségei + fotók, videó
Pénteken zárta musical táborát a Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány. A ZENITA fiataljai ezúttal Mályi közönségének is bemutathatták, hogy mit tanultak, hova fejlődtek a program öt napja alatt.
A festői szépségű Mályi-tó partján szervezett idén nagy sikerrel musicaltábort a ZENITA borsodi tehetségeknek.
Immár nyolc éves hagyomány, hogy a tábor végén egy komplett produkcióval kedveskednek a gyerekek szüleiknek, családtagjaiknak. Nem volt ez másképpen most sem, azzal a különbséggel, hogy a csapat felkérést kapott a Mályi-tó vízi színpadának megnyitó ünnepségén szerepelni.
A ZENITA táborában országosan ismert művészek oktattak
Idén is országosan ismert mentorok garantálták a megfelelő szakmaiságot a táborban.
Immár a kezdetektől, nyolc éve tanít a táborban Szolnoki Péter Artisjus-díjas magyar zenész, énekes, zeneszerző, a Bon-Bon együttes énekese de a program öt napja alatt Jancsó Dóra színművész, Tunyogi Bernadett színművész énekes, Fandl Ferenc színművész és Cselepák Balázs énekes is oktatott. A tánc, az ének és a színjátszás területén is fejlődhettek a táborlakók.
Hivatalos dal született
Ahogy arról már korábban írtunk az alapítvány élete egy újabb fordulóponthoz érkezett, hiszen hamarosan debütál az alapítvány hivatalos dala. A civil szervezetet az a megtiszteltetés érte ugyanis, hogy Szolnoki Péter zeneszerző, a Bon-Bon együttes énekese írta számukra a művet.
A Bon-Bon zenekar énekese, Szolnoki Péter írt dalt a miskolci alapítványnak
A táborban a fiataloknak lehetőségük volt a szöveget és a dallamot megtanulni, így sok más sláger mellett ez a mű is hallható lesz a Művészetek Háza színpadán szeptember 27-én, szombaton a Musical és Miskolc Symphonic Gálán.
Zenita táborFotók: Takács József
boon.hu video
