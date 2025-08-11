A Művészetek Háza színpadán bizonyíthatnak majd a musical tábor tehetségei + fotók, videó

A festői szépségű Mályi-tó partján szervezett idén nagy sikerrel musicaltábort a ZENITA borsodi tehetségeknek.

A ZENITA ifjú tehetségei gyakorolják a koreográfiát a táborban

Fotó: Takács József

Immár nyolc éves hagyomány, hogy a tábor végén egy komplett produkcióval kedveskednek a gyerekek szüleiknek, családtagjaiknak. Nem volt ez másképpen most sem, azzal a különbséggel, hogy a csapat felkérést kapott a Mályi-tó vízi színpadának megnyitó ünnepségén szerepelni.

A ZENITA táborában országosan ismert művészek oktattak

Idén is országosan ismert mentorok garantálták a megfelelő szakmaiságot a táborban.

Fandl Ferenc színművész, Jancsó Dóra színművész, Szolnoki Péter a Bon-Bon együttes énekese, zeneszerző és Tunyogi Bernadett színművész, énekes a táborban

Fotó: Takács József

Immár a kezdetektől, nyolc éve tanít a táborban Szolnoki Péter Artisjus-díjas magyar zenész, énekes, zeneszerző, a Bon-Bon együttes énekese de a program öt napja alatt Jancsó Dóra színművész, Tunyogi Bernadett színművész énekes, Fandl Ferenc színművész és Cselepák Balázs énekes is oktatott. A tánc, az ének és a színjátszás területén is fejlődhettek a táborlakók.

Hivatalos dal született

Ahogy arról már korábban írtunk az alapítvány élete egy újabb fordulóponthoz érkezett, hiszen hamarosan debütál az alapítvány hivatalos dala. A civil szervezetet az a megtiszteltetés érte ugyanis, hogy Szolnoki Péter zeneszerző, a Bon-Bon együttes énekese írta számukra a művet.