A Művészetek Háza színpadán bizonyíthatnak majd a musical tábor tehetségei + fotók, videó

Címkék#boon video#musicaltábor#Szolnoki Péter#ZENITA#Mályi-tó#Mályi

Pénteken zárta musical táborát a Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány. A ZENITA fiataljai ezúttal Mályi közönségének is bemutathatták, hogy mit tanultak, hova fejlődtek a program öt napja alatt.

Galambos Eszter

A festői szépségű Mályi-tó partján szervezett idén nagy sikerrel musicaltábort a ZENITA borsodi tehetségeknek.

A ZENITA ifjú tehetségei a táborban
A ZENITA ifjú tehetségei gyakorolják a koreográfiát a táborban 
Fotó: Takács József 

 Immár nyolc éves hagyomány, hogy a tábor végén egy komplett produkcióval kedveskednek a gyerekek szüleiknek, családtagjaiknak. Nem volt ez másképpen most sem, azzal a különbséggel, hogy a csapat felkérést kapott a Mályi-tó vízi színpadának megnyitó ünnepségén szerepelni.

A ZENITA táborában országosan ismert művészek oktattak

Idén is országosan ismert mentorok garantálták a megfelelő szakmaiságot a táborban. 

ZENITA
Fandl Ferenc színművész, Jancsó Dóra színművész, Szolnoki Péter a Bon-Bon együttes énekese, zeneszerző és Tunyogi Bernadett színművész, énekes a táborban 
Fotó: Takács József

Immár a kezdetektől, nyolc éve tanít a táborban Szolnoki Péter Artisjus-díjas magyar zenész, énekes, zeneszerző, a Bon-Bon együttes énekese de a program öt napja alatt Jancsó Dóra színművész, Tunyogi Bernadett színművész énekes, Fandl Ferenc színművész és Cselepák Balázs énekes is oktatott. A tánc, az ének és a színjátszás területén is fejlődhettek a táborlakók. 

Hivatalos dal született

Ahogy arról már korábban írtunk az alapítvány élete egy újabb fordulóponthoz érkezett, hiszen hamarosan debütál az alapítvány hivatalos dala. A civil szervezetet az a megtiszteltetés érte ugyanis, hogy Szolnoki Péter zeneszerző, a Bon-Bon együttes énekese írta számukra a művet. 

ZENITA
Hamarosan a Művészetek Háza színpadán állnak majd a fiatalok 
Fotó: Takács Jószef

A táborban a fiataloknak lehetőségük volt a szöveget és a dallamot megtanulni, így sok más sláger mellett ez a mű is hallható lesz a Művészetek Háza színpadán szeptember 27-én, szombaton a Musical és Miskolc Symphonic Gálán.

Zenita tábor

Fotók: Takács József

