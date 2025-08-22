augusztus 22., péntek

Van aki azt hitte vicc: fura dologra lettek figyelmesek a Zemplénben!

Címkék#Zemplén Fanatik Egyesület#zemplén#szlovák-magyar viszony#határ#kerékpárút

Talányos fotót osztottak meg a közösségi médiában. A Zemplén Fanatik társalgó csoportban látható képen valami nem stimmel. Vajon mi történik?

Boon.hu

A felvételen a Zemplén hegység egy olyan speciális szakasza látható, amely országhatáron fekszik. Persze feladhatnánk találós kérdésnek, hogy vajon melyik fele Magyarország és melyik útrész tartozik Szlovákiához, de ezt minden bizonnyal hamar kitalálnák olvasóink. Inkább szemezgettünk a hozzászólások között, hátha fény derül a rejtélyre.

A Zemplén erdeje a szlovák-magyar határon
Éles vonallal ér véget az aszfaltozott kerékpárút a Zemplén magyar szakaszán  Forrás:  Facebook

Úgy tűnik, hogy a Zemplén nem egyformán fontos a két országnak

– Azt hittem viccelnek mikor írták már úgy hozzá szoktam ahhoz a kavicsos úthoz – írja valaki a fotót megpillantván. A csevegésből kiderül, hogy régóta zajlik már a magyar oldalon ennek a kavicsos ösvénynek a kerékpárúttá történő alakítása, mostanra azonban látható módon siker koronázza az erőfeszítéseket. De csak szigorúan a határkő vonaláig készült el a modernizálás a magyarországi szakaszon.

Sokan találgatnak, hogy a szlovákok vajon kedvet kapnak-e az útszakasz befejezésére, ami nem is lenne akkora távolság, mert kiderült, hogy a túloldalon az Izra tó mindössze két kilométerre található attól a ponttól, ahol a kép készült. Van aki optimista ugyan, de a hozzászólók többsége inkább szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a határ túloldalán itt valaha lesz kerékpárút. Valaki, aki ott él, pont az Izra tó jelenlegi állapotát hozta fel negatív példának, amivel szintén nem nagyon törődnek a szlovák illetékesek.

Persze lehet, hogy csak lassan őrölnek a bürokrácia és a pályázatok malmai odaát.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

