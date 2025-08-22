Van aki azt hitte vicc: fura dologra lettek figyelmesek a Zemplénben!

A felvételen a Zemplén hegység egy olyan speciális szakasza látható, amely országhatáron fekszik. Persze feladhatnánk találós kérdésnek, hogy vajon melyik fele Magyarország és melyik útrész tartozik Szlovákiához, de ezt minden bizonnyal hamar kitalálnák olvasóink. Inkább szemezgettünk a hozzászólások között, hátha fény derül a rejtélyre.

Éles vonallal ér véget az aszfaltozott kerékpárút a Zemplén magyar szakaszán Forrás: Facebook

Úgy tűnik, hogy a Zemplén nem egyformán fontos a két országnak

– Azt hittem viccelnek mikor írták már úgy hozzá szoktam ahhoz a kavicsos úthoz – írja valaki a fotót megpillantván. A csevegésből kiderül, hogy régóta zajlik már a magyar oldalon ennek a kavicsos ösvénynek a kerékpárúttá történő alakítása, mostanra azonban látható módon siker koronázza az erőfeszítéseket. De csak szigorúan a határkő vonaláig készült el a modernizálás a magyarországi szakaszon.