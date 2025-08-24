Kiválik ez a szép hegy a többi közül – Így néz ki a vulkánrom Ung és Zemplén határán (Videó!)

Igen régen fürkésztük már be az Északkeleti-Kárpátok vulkáni sorozatának markáns, de alig ismert tagját, a Vihorlátot – kezdi a vidék bemutatását a Hazajáró Youtube csatorna. A háborítatlan erdőkkel borított andezit vulkánrom turisztikai feltárását és kiépítését már a 19. században megkezdték, a Sztáray család jóvoltából. De miután a csehszlovák időkben nagy része katonai terület lett, a mai napig kiesik a Zemplén felfedezésére induló turisták látóköréből.

A Zemplén vulkanikus hegye más, mint a többi Forrás: Facebook

Az alkotók most visszatértek, hogy a Szinnai-kő után most nyugati, legmagasabb csúcsát, a névadó Vihorlátot is meghódítsák. De előbb még fürkésző szemüket a zempléni és ungi sík Árpád-kori magyar emlékeire és ruszin fatemplomaira vetették és szerencsénkre ezt videóra is vették.