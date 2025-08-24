augusztus 24., vasárnap

Kevesen ismerik e csodát

45 perce

Kiválik ez a szép hegy a többi közül – Így néz ki a vulkánrom Ung és Zemplén határán (Videó!)

Szép egyedül csak a természet lehet. Hát még ha ilyen lélegzetelállító, mint a Zemplén határán található Vihorlát.

Boon.hu
Kiválik ez a szép hegy a többi közül – Így néz ki a vulkánrom Ung és Zemplén határán (Videó!)

A Zemplén gyöngyszemét kevés turista ismeri

Forrás: termeszetjaro.hu

Igen régen fürkésztük már be az Északkeleti-Kárpátok vulkáni sorozatának markáns, de alig ismert tagját, a Vihorlátot – kezdi a vidék bemutatását a Hazajáró Youtube csatorna. A háborítatlan erdőkkel borított andezit vulkánrom turisztikai feltárását és kiépítését már a 19. században megkezdték, a Sztáray család jóvoltából. De miután a csehszlovák időkben nagy része katonai terület lett, a mai napig kiesik a Zemplén felfedezésére induló turisták látóköréből.

A Zemplén szélén található Vihorlát tájképe
A Zemplén vulkanikus hegye más, mint a többi  Forrás:  Facebook

Az alkotók most visszatértek, hogy a Szinnai-kő után most nyugati, legmagasabb csúcsát, a névadó Vihorlátot is meghódítsák. De előbb még fürkésző szemüket a zempléni és ungi sík Árpád-kori magyar emlékeire és ruszin fatemplomaira vetették és szerencsénkre ezt videóra is vették.

A Zemplén csodái már a múlt század elején is ámulatba ejtettek valakit

Maga az egész Vihorlát tömeg oly bájosan szép példája középhegységeinknek, hogy valójában párját ritkítja. Sűrű lomberdői, kedves tisztásai, kristály forrásai teste, lelket üdítők, s e szép tulajdonsága mellett még könnyen meg is közelíthető.

 (Behyna Miklós 1910)

A "Hazajáró" hétről-hétre bakancsot húz és nekiindul, hogy keresztül-kasul bebarangolja a Kárpát-medence varázslatos tájait, és megismerje hazánk természeti- és kulturális értékeit, történelmi emlékeit és az ott élő emberek mindennapjait. Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken, Muravidéken, Őrvidéken és belső-Magyarországon hol gyalog, hol szekérrel, kerékpárral vagy kenuval halad vándorútja során. A Kárpátok fenséges gerinceitől, várromokon, apró fatemplomokon és véráztatta harcmezőkön át, patinás városokig – megannyi magyar emlék kíséri a "Hazajáró" soha véget nem érő útját.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

