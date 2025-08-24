45 perce
Kiválik ez a szép hegy a többi közül – Így néz ki a vulkánrom Ung és Zemplén határán (Videó!)
Szép egyedül csak a természet lehet. Hát még ha ilyen lélegzetelállító, mint a Zemplén határán található Vihorlát.
A Zemplén gyöngyszemét kevés turista ismeri
Forrás: termeszetjaro.hu
Igen régen fürkésztük már be az Északkeleti-Kárpátok vulkáni sorozatának markáns, de alig ismert tagját, a Vihorlátot – kezdi a vidék bemutatását a Hazajáró Youtube csatorna. A háborítatlan erdőkkel borított andezit vulkánrom turisztikai feltárását és kiépítését már a 19. században megkezdték, a Sztáray család jóvoltából. De miután a csehszlovák időkben nagy része katonai terület lett, a mai napig kiesik a Zemplén felfedezésére induló turisták látóköréből.
Az alkotók most visszatértek, hogy a Szinnai-kő után most nyugati, legmagasabb csúcsát, a névadó Vihorlátot is meghódítsák. De előbb még fürkésző szemüket a zempléni és ungi sík Árpád-kori magyar emlékeire és ruszin fatemplomaira vetették és szerencsénkre ezt videóra is vették.
A Zemplén csodái már a múlt század elején is ámulatba ejtettek valakit
Maga az egész Vihorlát tömeg oly bájosan szép példája középhegységeinknek, hogy valójában párját ritkítja. Sűrű lomberdői, kedves tisztásai, kristály forrásai teste, lelket üdítők, s e szép tulajdonsága mellett még könnyen meg is közelíthető.
(Behyna Miklós 1910)
A "Hazajáró" hétről-hétre bakancsot húz és nekiindul, hogy keresztül-kasul bebarangolja a Kárpát-medence varázslatos tájait, és megismerje hazánk természeti- és kulturális értékeit, történelmi emlékeit és az ott élő emberek mindennapjait. Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken, Muravidéken, Őrvidéken és belső-Magyarországon hol gyalog, hol szekérrel, kerékpárral vagy kenuval halad vándorútja során. A Kárpátok fenséges gerinceitől, várromokon, apró fatemplomokon és véráztatta harcmezőkön át, patinás városokig – megannyi magyar emlék kíséri a "Hazajáró" soha véget nem érő útját.
