19 perce
Zelenszkij hirtelen visszavett a hangnemből – mit tudhat, amit mi nem?
A Magyar Nemzet Rapid Extra műsorában az alaszkai csúcstalálkozót elemezte ki Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő. Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke ritkán hallható óvatosságot tanúsított egy legutóbbi videóüzenetében, melyet a találkozót követően tett közzé.
A Trump–Putyin alaszkai találkozót elemezték ki a Rapid Extra műsorában.
Forrás: Magyar Nemzet
Először találkoztak, és ültek le tárgyalni, mióta a háborús konfliktus elharapódzott közöttük. Utoljára 2021-ben találkozott még a korábbi amerikai elnök, Joe Biden ,és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Gyakorlatilag a háború kitörése óta megszűnt a kapcsolat közöttük. Most lehetséges, hogy egy történelmi pillanathoz érkeztünk, ugyanis Trump, és Putyin az alaszkai csúcstalálkozó keretein belül leültek tárgyalni. Ezt elemezte ki a Magyar Nemzet Rapid Exra podcastjában Fekete Rajmund Amerika-szakértő, és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója, akikkel Tóth Tamás Antallal beszélgetett.
Zelenszkij meglepő óvatossággal fogalmazott
A tárgyalást követően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszámolt róla, hogy hosszú, és tartalmas beszélgetésen van túl Trumppal. Fekete Rajmund szerint Zelenszkij hangneme ebben a megszólalásban visszafogottabb és konzervatívabb volt, mint korábbi, inkább harcias vagy optimista kijelentései.
Egy rossz szót sem mondott Oroszországról, arról beszélt, hogy békét kell kötni. Ez mindenképpen pozitív jelzés.
- hangzott el a Magyar Nemzet podcastjában.
Kiemelte, hogy a háborús helyzet továbbra is rendkívül bizonytalan, ezért Kijevnek fokozottan elővigyázatosnak kell maradnia Moszkva lépéseivel kapcsolatban.
Felhívta a figyelmet arra, hogy bár békefeltételek kidolgozásával is kísérleteznek, egyelőre semmiféle konkrét javaslatot nem tettek közzé az orosz részről.
