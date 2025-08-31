Kezdődik! - Még nagyobb esély van záporok, zivatarok kialakulására

Záporok, zivatarok sújthatnak

Hazánk keleti felén többfelé szakadozott a felhőzet, így a felszínre érkező napsütés hatására nagyobb esély van záporok, zivatarok kialakulására. Elsőként a Duna mentén kialakuló összeáramlási zóna kezdi kitermelni a konvektív csapadékgócokat, de láthatunk a hegyek felett, illetve néhol az Alföldön, a meleg, nedves légtömegben képződő cellákat is – tájékoztatott a HungaroMet