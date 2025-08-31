2 órája
Kezdődik! - Még nagyobb esély van záporok, zivatarok kialakulására
Megérkezett a hír, jön a vihar. Az időjárás a délután folyamán rosszra fordulat, jelentős mennyiségű csapadékra lehet számítani záporok, zivatarok formájában
Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye felé is megérkezett a sűrű felhőzet a nap folyamán. Miközben a Dunántúlon lassan szűnik a gyenge eső, addig hazánk keleti felén még nagyobb esély van csapadékra zápor, zivatar formájában.
Záporok, zivatarok sújthatnak
Hazánk keleti felén többfelé szakadozott a felhőzet, így a felszínre érkező napsütés hatására nagyobb esély van záporok, zivatarok kialakulására. Elsőként a Duna mentén kialakuló összeáramlási zóna kezdi kitermelni a konvektív csapadékgócokat, de láthatunk a hegyek felett, illetve néhol az Alföldön, a meleg, nedves légtömegben képződő cellákat is – tájékoztatott a HungaroMet
