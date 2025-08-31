augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

27°
+31
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Kezdődik! - Még nagyobb esély van záporok, zivatarok kialakulására

Címkék#Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye#csapadékgóc#felhőzet#zivatar

Megérkezett a hír, jön a vihar. Az időjárás a délután folyamán rosszra fordulat, jelentős mennyiségű csapadékra lehet számítani záporok, zivatarok formájában

Boon.hu

Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye felé is megérkezett a sűrű felhőzet a nap folyamán. Miközben a Dunántúlon lassan szűnik a gyenge eső, addig hazánk keleti felén még nagyobb esély van csapadékra zápor, zivatar formájában.

Záporok, zivatarok alakulhatnak ki.
Egyre nagyobb esély van záporok, zivatarok kialakulására
Forrás:  Facebook

 

Záporok, zivatarok sújthatnak

Hazánk keleti felén többfelé szakadozott a felhőzet, így a felszínre érkező napsütés hatására nagyobb esély van záporok, zivatarok kialakulására. Elsőként a Duna mentén kialakuló összeáramlási zóna kezdi kitermelni a konvektív csapadékgócokat, de láthatunk a hegyek felett, illetve néhol az Alföldön, a meleg, nedves légtömegben képződő cellákat is – tájékoztatott a HungaroMet

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu