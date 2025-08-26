Értelmet kap a semmibe mutató ág, kiderült, hogy születne meg az Y-híd folytatása – fotókkal

Kerékpáros nyomvonalat is kialakítanak a 3. számú főúttal párhuzamosan. A beruházást 2026-ban tervezik elkezdeni.

A kerékpáros nyomvonal elemei a korábbi tervek szerint A Szinva utca átépítése egyirányú lakóutcává és kerékpárút létesítése a Szinva-patakkal párhuzamosan a Fonoda utcáig,

A Fonoda utca északi oldalán kerékpárút létesül a Szinva-pataktól a Csokonai Vitéz Mihály utcáig, A Csokonai Vitéz Mihály utca folytatása mellett kerékpárút létesül a Csokonai Vitéz Mihály utca 3. számú főút csomópontig,

A 3. számú főúttal párhuzamosan kerékpárút létesül a Csokonai Vitéz Mihály utca - 3. számú főút csomópontjától a József Attila utcáig.

Ez volt az intermodális csomópont terve

A keretprogramban található intermodális csomópont megépítésének elképzelése hosszú időkre nyúlik vissza. Valójában a beruházás harmadik szakaszához kapcsolódik, ezekről a tervekről közel tíz éve írtunk részletesebben. Akkor tervek is készültek, amik aztán nem valósultak meg. De mindig napirenden volt, hogy szükség lenne rá. Azt nem tudni, hogy a mostani elképzelés pontosan mi, de annak idején úgy tervezték (az intermodális csomópont több közlekedési mód kiterjesztett összpontosítását jelenti) hogy a vasút-, villamos, helyi és helyközi autóbusz-, a taxiállomás egy helyben lenne. Ezzel igencsak átalakulna a Tiszai pályaudvar környéke, és a csomópont szolgáltatásait kiegészítenék P+R és K+R parkolókkal is.

Az intermodális csomópont a Tiszai pályaudvarnál épülne meg

A fejlesztés maga után vonná a Búza tér fejlesztését is, hiszen akkor onnan átkerülhetne a Tiszai mellé a Búza tér melletti buszpályaudvar is. annak idején – erről szintén közel 10 éve, 2016-ban írtunk – erre is készültek tervek, no de az már egy másik történet lehetne.