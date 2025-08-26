1 órája
Értelmet kap a semmibe mutató ág, kiderült, hogy születne meg az Y-híd folytatása – fotókkal
Magyarország Kormánya megalkotta állami építési beruházási keretprogramját, amely 2035-ig szól, értéke pedig meghaladja az összességében 9500 milliárd forintot. Több miskolci beruházás is szerepel a tervben, például az intermodális csomópont vagy az Y-híd meghosszabbítása.
A kormányrendelet tervezete teljes részletességgel taglalja az idén és a jövő évi indulással tervezett, valamint befejeződő fejlesztési projekteket: miskolci beruházások sora szerepel a hosszú távú tervben, a kormány által alkotott állami építési beruházási keretprogramban, százmilliárdos nagyságrendben. A beruházások listáján többek között ott van az intermodális csomópont a Tiszainál, és az Y-híd meghosszabbításának terve is.
Y-híd, intermodális csomópont a Tiszainál és az új út
„Miskolc városa vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása" elnevezéssel 24 milliárd forintot irányoznak elő, „a 3. számú főút tehermentesítő szakasza, az Y-hídhoz kapcsolódó szakaszok mintegy 3 kilométer hosszban, 2-szer 2 forgalmi sávos, új nyomvonalú főút, a Sajó híddal" tervezett projekt mellett pedig 26 milliárd forint szerepel tervként.
Mindkét beruházás az Építési és Közlekedési Minisztérium stratégiájának része.
A két beruházást régóta tervezik, valójában összefüggnek a már megvalósult Y-híddal.
Az Y-híd egyik ága ugyanis Martinkertváros felé ágazik el, a másik pillanatnyilag a „semmibe", ennek folytatásaként tervezik az említett útszakaszt, erről korábban gyakran írtunk: az Y-híd harmadik és negyedik szakaszaként hivatkoztunk rá.
(Az első kettő a híd felvezetése a Király-Vörösmarty utcák turbókörforgalmával, és maga az Y-híd.) Legutóbb akkor írtunk róla, amikor lakossági fórumot tartottak a már elkészült tervek módosítása kapcsán. Korábban pedig akkor, amikor kiderült, hogy merre tervezik pontosan, hogy haladjon az út, azaz az Y-híd folytatása.
Y-híd: a meghosszabbítását tervezikFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Három kilométeres szakasz
A harmadik szakasz a Kandó Kálmán tér térségét (azaz a Tiszai pályaudvar környékét) jelenti az Y-hídtól a Szondy György utca tengelyéig, a negyedik szakasz pedig a Szondy György utca tengelyétől a 3. számú főútig tart.
Graffiti alkotópark az Y-hídnál (2023. július)Fotók: Ádám János
A teljes tervezett szakasz tehát 3,1 kilométer hosszú, 2-szer 2 forgalmi sávos, belterületi út, országos közút. A Tiszai pályaudvar után a Szinva és a vasúti területek között folytatódik keleti irányban a Fonoda utcáig, melynek 800 méter hosszú szakaszán halad (azt 2-szer 2 sávosra átalakítva), majd a Csokonai utca csatlakozása előtt északra fordul az új nyomvonal, és a Sajón egy új hídon átvezetve csatlakozik a körforgalomba a József Attila utcán.
Kerékpáros nyomvonalat is kialakítanak a 3. számú főúttal párhuzamosan. A beruházást 2026-ban tervezik elkezdeni.
A kerékpáros nyomvonal elemei a korábbi tervek szerint
- A Szinva utca átépítése egyirányú lakóutcává és kerékpárút létesítése a Szinva-patakkal párhuzamosan a Fonoda utcáig,
- A Fonoda utca északi oldalán kerékpárút létesül a Szinva-pataktól a Csokonai Vitéz Mihály
utcáig,
- A Csokonai Vitéz Mihály utca folytatása mellett kerékpárút létesül a Csokonai Vitéz Mihály utca 3. számú főút csomópontig,
- A 3. számú főúttal párhuzamosan kerékpárút létesül a Csokonai Vitéz Mihály utca - 3. számú főút csomópontjától a József Attila utcáig.
Ez volt az intermodális csomópont terve
A keretprogramban található intermodális csomópont megépítésének elképzelése hosszú időkre nyúlik vissza. Valójában a beruházás harmadik szakaszához kapcsolódik, ezekről a tervekről közel tíz éve írtunk részletesebben. Akkor tervek is készültek, amik aztán nem valósultak meg. De mindig napirenden volt, hogy szükség lenne rá. Azt nem tudni, hogy a mostani elképzelés pontosan mi, de annak idején úgy tervezték (az intermodális csomópont több közlekedési mód kiterjesztett összpontosítását jelenti) hogy a vasút-, villamos, helyi és helyközi autóbusz-, a taxiállomás egy helyben lenne. Ezzel igencsak átalakulna a Tiszai pályaudvar környéke, és a csomópont szolgáltatásait kiegészítenék P+R és K+R parkolókkal is.
A fejlesztés maga után vonná a Búza tér fejlesztését is, hiszen akkor onnan átkerülhetne a Tiszai mellé a Búza tér melletti buszpályaudvar is. annak idején – erről szintén közel 10 éve, 2016-ban írtunk – erre is készültek tervek, no de az már egy másik történet lehetne.
Mit jelent?
P+R: park and ride, azaz parkolj le és utazz olyan parkolók megnevezése, melyek közvetlenül egy busz, vasúti vagy egyéb tömegközlekedési eszköz megállója, vagy pályaudvara mellett vannak. Céljuk, hogy a városba tartók ott leparkolhassák gépjárműveiket és átszállhassanak a városközpontba tartó tömegközlekedési eszközre.
K+R: kiss and ride, azaz csók és utazz. Talán furcsán hangzik az elnevezés, ám ezek a helyek pár perces megállást biztosítanak az autósoknak, akik elkísérik családtagjaikat, barátaikat, majd rövid búcsúzást követően elhagyják a parkolót.