1 órája
Vonattal csattantak a Miskolc-Budapest vonalon - változik a menetrend
A vonatbaleset miatt változik a menetrend.
Újabb vonatbaleset történt vasárnap. A Szolnokról 14:36-kor Vámosgyökre elindult 35713-as számú személyvonat Jászkisér és Jászapáti között összeütközött egy tehergépkocsival. A baleset során szerencsére senki sem sérült meg. A helyszíni vizsgálat ideje alatt a két állomás között szünetel a vasúti forgalom – közölte a MÁV.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A vonatbaleset miatt nő a menetidő
A heol.hu információi szerint a baleseti helyszínelés miatt a Vámosgyörk–Szolnok vonalon hosszabb menetidőre kell számítani, Jászkisér és Vámosgyörk között pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Autóval ütközött egy Miskolcra tartó személyvonat vasárnap
Vasárnap délelőtt a Tornanádaskáról Miskolcra elindult személyvonat ütközött egy autóval Szendrő felsőnél. A vonatbalesetben nem sérült meg senki.
Halálos baleset történt az M3-as autópályán
Súlyos baleset történt az autópályán vasárnap reggel. Összeütközött egy autó és egy kamion az M3-ason. Sajnos itt tragédia történt.
Tragédia: halálos baleset történt az M3-as autópályán - Erre kerüljön!