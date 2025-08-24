Vonattal csattantak a Miskolc-Budapest vonalon - változik a menetrend

Újabb vonatbaleset történt vasárnap. A Szolnokról 14:36-kor Vámosgyökre elindult 35713-as számú személyvonat Jászkisér és Jászapáti között összeütközött egy tehergépkocsival. A baleset során szerencsére senki sem sérült meg. A helyszíni vizsgálat ideje alatt a két állomás között szünetel a vasúti forgalom – közölte a MÁV.

Vonatbaleset a Miskolc-Budapest vasútvonalon. A fotó illusztráció/Molnár Dániel

A vonatbaleset miatt nő a menetidő

A heol.hu információi szerint a baleseti helyszínelés miatt a Vámosgyörk–Szolnok vonalon hosszabb menetidőre kell számítani, Jászkisér és Vámosgyörk között pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Autóval ütközött egy Miskolcra tartó személyvonat vasárnap

Vasárnap délelőtt a Tornanádaskáról Miskolcra elindult személyvonat ütközött egy autóval Szendrő felsőnél. A vonatbalesetben nem sérült meg senki.