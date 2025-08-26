1 órája
Húsz perccel hamarabb érhetünk majd Miskolcról Budapestre
Lázár János építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán tette közzé az ígéretet. Húsz perccel rövidebb lesz a vonatozás Miskolc és Budapest között
Az elmúlt napokban tette közzé közösségi oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter a jó hírt, miszerint hamarosan húsz perccel rövidebb idő alatt fog közlekedni a vonat a főváros és Miskolc között.
Őszintén beszéltek a miskolciak, így érinti őket a Keleti pályaudvar teljes lezárása
Rövidebb vonatút, boldogabb utazók
A Budapest-Miskolc az ország egyik legforgalmasabb vasútvonala.
A fejlesztéseknek köszönhetően az utasok 20 perccel kevesebbet kell majd, hogy a szerelvényeken üljenek. A menetidő csökkenése az infrastruktúra korszerűsítésének és a vasúti szolgáltatások fejlesztésének lesz köszönhető.
Egyelőre kevés az ismert pontos részlet, hiszen a miniszter még nem közölte ezeket, viszont bővebb információért az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz fordultunk. Amint tájékoztatást kapunk, megosztjuk azt olvasóinknak.
Borul a rend ezen a vonalon, rövidebb útra kényszerül a borsodi busz
Gyomorforgató, amit a borsodi apa tett otthon, amíg aludt a család – az anya hívta rá a rendőröket
Tragikus hirtelenséggel meghalt a Miskolchoz is kötődő egyetemi tanár