Húsz perccel hamarabb érhetünk majd Miskolcról Budapestre

Rövidebb vonatút, boldogabb utazók

A Budapest-Miskolc az ország egyik legforgalmasabb vasútvonala.

A fejlesztéseknek köszönhetően az utasok 20 perccel kevesebbet kell majd, hogy a szerelvényeken üljenek. A menetidő csökkenése az infrastruktúra korszerűsítésének és a vasúti szolgáltatások fejlesztésének lesz köszönhető.

Egyelőre kevés az ismert pontos részlet, hiszen a miniszter még nem közölte ezeket, viszont bővebb információért az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz fordultunk. Amint tájékoztatást kapunk, megosztjuk azt olvasóinknak.