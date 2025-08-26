augusztus 26., kedd

Húsz perccel hamarabb érhetünk majd Miskolcról Budapestre

Lázár János építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán tette közzé az ígéretet. Húsz perccel rövidebb lesz a vonatozás Miskolc és Budapest között

Boon.hu

Az elmúlt napokban tette közzé közösségi oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter a jó hírt, miszerint hamarosan húsz perccel rövidebb idő alatt fog közlekedni a vonat a főváros és Miskolc között.

Rövidebb lesz a vonatút a fejlesztéseknek köszönhetően
Rövidebb vonatút lesz a fejlesztéseknek köszönhetően 
Fotó: TAKACS JOCI

Rövidebb vonatút, boldogabb utazók

A Budapest-Miskolc az ország egyik legforgalmasabb vasútvonala.

 A fejlesztéseknek köszönhetően az utasok 20 perccel kevesebbet kell majd, hogy a szerelvényeken üljenek. A menetidő csökkenése az infrastruktúra korszerűsítésének és a vasúti szolgáltatások fejlesztésének lesz köszönhető.

Egyelőre kevés az ismert pontos részlet, hiszen a miniszter még nem közölte ezeket, viszont bővebb információért az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz fordultunk. Amint tájékoztatást kapunk, megosztjuk azt olvasóinknak.

 

