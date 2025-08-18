Pótlóbusz veszi át az irányítást a vasúton – ezekben a falvakban és városokban áll meg!

A Miskolcról 16:50-kor Tornanádaskára elindult személyvonat (35426) csak Sajóecsegig közlekedett.

Megállt a vonat, csak Sajóecsegig közlekedett.

Vonat helyett pótlóbusz visz

Sajóecseg és Tornanádaska között pótlóbusz közlekedik.

A Tornanádaskáról 19:13-kor Miskolcra induló személyvonat (35411) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik.

A pótlóbusz az alábbi helyeken áll meg:

Tornanádaska vasútállomás

Komjáti, vasútimegállóhely

Bódvaszilas vasútállomás

Jósvafő-Aggtelek vasútállomás

Perkupa vasútimegállóhely, bekötő út / Kossuth Lajos út

Szalonna vasútállomás

Szendrő felső vasútimegállóhely

Szendrő vasútállomás

Szendrő, Büdöskútpuszta

Szendrőlád vasútimegállóhely Bejárati út

Edelény vasútállomás

Edelény-Alsó, vasútimegállóhely bejárati út

Borsodszirák kultúrház

Boldva vasútállomás

Boldva, templom

Sajóecseg vasútállomás

Sajókeresztúr, posta

Szirmabesnyő vasúti megállóhely

Gömöri pályaudvar (Helyijárat [8] megállóhely)

Miskolc-Tiszai vasútállomás

- tette közzé a MÁVINFORM.

