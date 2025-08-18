1 órája
Pótlóbusz veszi át az irányítást a vasúton – ezekben a falvakban és városokban áll meg!
Kiesett a menetrendből két járat. Sokan meglepődtek, nem jött a vonat, csak a pótlóbusz várta őket!
A Miskolcról 16:50-kor Tornanádaskára elindult személyvonat (35426) csak Sajóecsegig közlekedett.
Vonat helyett pótlóbusz visz
Sajóecseg és Tornanádaska között pótlóbusz közlekedik.
A Tornanádaskáról 19:13-kor Miskolcra induló személyvonat (35411) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik.
A pótlóbusz az alábbi helyeken áll meg:
Tornanádaska vasútállomás
Komjáti, vasútimegállóhely
Bódvaszilas vasútállomás
Jósvafő-Aggtelek vasútállomás
Perkupa vasútimegállóhely, bekötő út / Kossuth Lajos út
Szalonna vasútállomás
Szendrő felső vasútimegállóhely
Szendrő vasútállomás
Szendrő, Büdöskútpuszta
Szendrőlád vasútimegállóhely Bejárati út
Edelény vasútállomás
Edelény-Alsó, vasútimegállóhely bejárati út
Borsodszirák kultúrház
Boldva vasútállomás
Boldva, templom
Sajóecseg vasútállomás
Sajókeresztúr, posta
Szirmabesnyő vasúti megállóhely
Gömöri pályaudvar (Helyijárat [8] megállóhely)
Miskolc-Tiszai vasútállomás
- tette közzé a MÁVINFORM.
