2 órája

Pótlóbusz veszi át az irányítást a vasúton – ezekben a falvakban és városokban áll meg!

Kiesett a menetrendből két járat. Sokan meglepődtek, nem jött a vonat, csak a pótlóbusz várta őket!

A Miskolcról 16:50-kor Tornanádaskára elindult személyvonat (35426) csak Sajóecsegig közlekedett.

megállt a vonat sajóecsegnél
Megállt a vonat, csak Sajóecsegig közlekedett.
(A kép illusztráció)
Fotó: MW

Vonat helyett pótlóbusz visz

Sajóecseg és Tornanádaska között pótlóbusz közlekedik.

A Tornanádaskáról 19:13-kor Miskolcra induló személyvonat (35411) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik.

A pótlóbusz az alábbi helyeken áll meg:

Tornanádaska vasútállomás
Komjáti, vasútimegállóhely
Bódvaszilas vasútállomás
Jósvafő-Aggtelek vasútállomás
Perkupa vasútimegállóhely, bekötő út / Kossuth Lajos út
Szalonna vasútállomás
Szendrő felső vasútimegállóhely
Szendrő vasútállomás
Szendrő, Büdöskútpuszta
Szendrőlád vasútimegállóhely Bejárati út
Edelény vasútállomás
Edelény-Alsó, vasútimegállóhely bejárati út
Borsodszirák kultúrház
Boldva vasútállomás
Boldva, templom
Sajóecseg vasútállomás
Sajókeresztúr, posta
Szirmabesnyő vasúti megállóhely
Gömöri pályaudvar (Helyijárat [8] megállóhely)
Miskolc-Tiszai vasútállomás

- tette közzé a MÁVINFORM.

