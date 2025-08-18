Helyi közélet
Vonatkimaradás a 13:13-as járaton – így juthat el mégis Miskolcra!
Váratlan szünet a vonatközlekedésben. Miskolc felé pótlóbuszra kellett szállniuk az utasoknak.
A Tornanádaskáról 13:13-kor Miskolcra induló személyvonat (35425) nem közlekedik.
- Pótlóbusz közlekedik Szendrő és Miskolc között, Szendrőről várhatóan 14:30-kor indul és az alábbi helyeken áll meg:
- Szendrő vasútállomás
- Szendrő, Büdöskútpuszta
- Szendrőlád vmh. Bejárati út
- Edelény vasútállomás
- Edelény-Alsó, vmh. bejárati út
- Borsodszirák kultúrház
- Boldva vasútállomás
- Boldva, templom
- Sajóecseg vasútállomás
- Sajókeresztúr, posta
- Szirmabesnyő vasúti megállóhely
- Gömöri pályaudvar (Helyijárat [8] kocsiállás)
- Miskolc vasútállomás
- tette közzé a MÁVINFORM.
