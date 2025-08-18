augusztus 18., hétfő

Vonatkimaradás a 13:13-as járaton – így juthat el mégis Miskolcra!

Váratlan szünet a vonatközlekedésben. Miskolc felé pótlóbuszra kellett szállniuk az utasoknak.

A Tornanádaskáról 13:13-kor Miskolcra induló személyvonat (35425) nem közlekedik.

kimaradt a vonat Tornanádaskán
Nem jött a vonat Miskolc fele.
(A kép illusztráció)
Fotó: Vajda János
  • Pótlóbusz közlekedik Szendrő és Miskolc között, Szendrőről várhatóan 14:30-kor indul és az alábbi helyeken áll meg:
    • Szendrő vasútállomás
    • Szendrő, Büdöskútpuszta
    • Szendrőlád vmh. Bejárati út
    • Edelény vasútállomás
    • Edelény-Alsó, vmh. bejárati út
    • Borsodszirák kultúrház
    • Boldva vasútállomás
    • Boldva, templom
    • Sajóecseg vasútállomás
    • Sajókeresztúr, posta
    • Szirmabesnyő vasúti megállóhely
    • Gömöri pályaudvar (Helyijárat [8] kocsiállás)
    • Miskolc vasútállomás

- tette közzé a MÁVINFORM.

