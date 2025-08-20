Vonatközlekedés
Káosz a miskolci fővonalon: már hajnalban borult a menetrend!
Szerda reggelre baleset bénította meg a vasúti közlekedést Hatvan és Vámosgyörk között.
Baleset miatt késnek a vonatok
Szerda hajnalban Hatvan és Vámosgyörk között baleseti helyszínelés miatt lelassult a közlekedés, várhatóan a reggeli órákig a vonatok egy szakaszon csak az egyik vágányt használhatják, emiatt a miskolci fővonalon a hajnali és reggeli vonatok 10-20 perces késéssel közlekednek.
Hatvan és Hort-Csány között egy tehervonat elütött egy embert - olvasható a MÁV.hu hivatalos oldalán.
