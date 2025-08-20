augusztus 20., szerda

István névnap

29°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hihetetlen!

1 órája

Elképesztő felfedezés! Elhagyatott vízimalmot találtak Miskolcon – videóval

Címkék#Urbex Hungary#vízimalom#aranybánya#patak

Kincsre bukkant egy urbexes csapat a Bükkben. Egy elhagyatott vízimalmot találtak, ami nem mindennapi látvány. A cikk végén videóban megnézheti.

Boon.hu
Elképesztő felfedezés! Elhagyatott vízimalmot találtak Miskolcon – videóval

Így néz ki az egykori vízimalom

Fotó: Urbex Hungary

Az Urbex Hungary csapata egy régóta keresett, elhagyatott vízimalomra bukkant Miskolcon. Bár tudták, hogy létezik, eddig nem sikerült rátalálniuk, most azonban kamerával is megörökítették a felfedezést. A pontos helyet az urbex szabályaihoz híven nem árulták el, de a felvételek önmagukért beszélnek.

Elhagyatott vízimalom Miskolcon.
Ez az elhagyatott vízimalom bizony Miskolcon van
Forrás: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában

Nem csak egy vízimalom működött Miskolcon

Miskolc környékén, különösen a Szinva és a Garadna patakok mentén, már a középkorban is működtek vízimalmok. A város iparosodása előtt ezek nélkülözhetetlenek voltak a helyi gazdaság számára: gabonaőrlésre, fafeldolgozásra, később pedig kisebb ipari feladatokra is használták őket.

Fazola Henrik neve mindenkinek ismerős lehet

A legtöbb malmot családok vagy szerzetesrendek működtették, és a 18–19. század hozta el számukra az igazi virágkort. Közülük is kiemelkedett a Garadna-völgyi Fazola-malom, amely a híres Fazola Henrik vasgyárához tartozott. 

Úgy tűnik Miskolc és környéke valódi aranybánya az urbexesek számára. Nem egy elfeledettnek hitt helyet jártak már be Borsodban. Ha tetszett ez a cikk, szemezgessen további, hasonló tartalmainkból!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu