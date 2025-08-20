Elképesztő felfedezés! Elhagyatott vízimalmot találtak Miskolcon – videóval

Az Urbex Hungary csapata egy régóta keresett, elhagyatott vízimalomra bukkant Miskolcon. Bár tudták, hogy létezik, eddig nem sikerült rátalálniuk, most azonban kamerával is megörökítették a felfedezést. A pontos helyet az urbex szabályaihoz híven nem árulták el, de a felvételek önmagukért beszélnek.

Ez az elhagyatott vízimalom bizony Miskolcon van

Forrás: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában

Nem csak egy vízimalom működött Miskolcon

Miskolc környékén, különösen a Szinva és a Garadna patakok mentén, már a középkorban is működtek vízimalmok. A város iparosodása előtt ezek nélkülözhetetlenek voltak a helyi gazdaság számára: gabonaőrlésre, fafeldolgozásra, később pedig kisebb ipari feladatokra is használták őket.

Fazola Henrik neve mindenkinek ismerős lehet

A legtöbb malmot családok vagy szerzetesrendek működtették, és a 18–19. század hozta el számukra az igazi virágkort. Közülük is kiemelkedett a Garadna-völgyi Fazola-malom, amely a híres Fazola Henrik vasgyárához tartozott.

