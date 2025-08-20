56 perce
Elképesztő felfedezés! Elhagyatott vízimalmot találtak Miskolcon – videóval
Kincsre bukkant egy urbexes csapat a Bükkben. Egy elhagyatott vízimalmot találtak, ami nem mindennapi látvány. A cikk végén videóban megnézheti.
Így néz ki az egykori vízimalom
Fotó: Urbex Hungary
Az Urbex Hungary csapata egy régóta keresett, elhagyatott vízimalomra bukkant Miskolcon. Bár tudták, hogy létezik, eddig nem sikerült rátalálniuk, most azonban kamerával is megörökítették a felfedezést. A pontos helyet az urbex szabályaihoz híven nem árulták el, de a felvételek önmagukért beszélnek.
Nem csak egy vízimalom működött Miskolcon
Miskolc környékén, különösen a Szinva és a Garadna patakok mentén, már a középkorban is működtek vízimalmok. A város iparosodása előtt ezek nélkülözhetetlenek voltak a helyi gazdaság számára: gabonaőrlésre, fafeldolgozásra, később pedig kisebb ipari feladatokra is használták őket.
Fazola Henrik neve mindenkinek ismerős lehet
A legtöbb malmot családok vagy szerzetesrendek működtették, és a 18–19. század hozta el számukra az igazi virágkort. Közülük is kiemelkedett a Garadna-völgyi Fazola-malom, amely a híres Fazola Henrik vasgyárához tartozott.
Úgy tűnik Miskolc és környéke valódi aranybánya az urbexesek számára. Nem egy elfeledettnek hitt helyet jártak már be Borsodban. Ha tetszett ez a cikk, szemezgessen további, hasonló tartalmainkból!
