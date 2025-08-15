augusztus 15., péntek

Veszélyes lehet!

1 órája

Ha ilyet vásárolt, nehogy használja! Rákkeltő hatású!

Címkék#üzlet#vásárlás#rákkeltő#termékvisszahívás#termék

Visszahívtak a kereskedelmi forgalomból egy kínai terméket. A visszahívás oka: károsítja az idegrendszert, a vesét, és rákkeltő hatású is lehet. Vigye vissza az üzletbe!

Kínából származó virágmintás üvegpohárból határértéket meghaladó ólom és kadmium kioldódást mértek hatósági ellenőrzés során, derült ki az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján.  A bejelentés szerint a terméket Lengyelországban szűrték ki, de az Németországon keresztül a hazai TEDi üzletekbe is érkezett.
Az ólom és a kadmium mérgező nehézfémek, melyek hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.
A hatóság kéri, amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékeket megvásárolta, azt a továbbiakban ne használja. A visszahívás következményeképpen a termékeket visszaveszik az üzletekben.

visszahívás
Ha megvette a terméket, vigye vissza a boltba, rákkeltő lehet! (Illusztráció) Fotó: Shutterstock PeopleImages.com - Yuri A

A visszahívás oka: rákkeltő lehet a termék

A TEDi Árukereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi, írták közleményükben.

Legutóbb egy habkanalat vontak ki a forgalomból.

 

