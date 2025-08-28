augusztus 28., csütörtök

Sokkot kapsz, ha meglátod – ennyivel kerül többe a villanyautó javítása a benzinesénél

Az elektromos járművek javítása egyre olcsóbbá válik, de még mindig drágább, mint a belsőégésű motorral felszerelt járműveké. A villanyautók szervizelése többe kerül a benzinesekénél, mutatjuk, hogy miért.

Borbély Gergely

Egy friss német kutatás szerint az villanyautók javítása még mindig drágább, mint a benzineseké, ám a különbség azért csökkenni látszik. Sokan hiszik, hogy például a elektromos autók szervizén lehet azzal spórolni, hogy nincs olajcsere és társai, de azért máshol rá kell költeni azt az összeget.

Még mindig drágábbak a villanyautók.
A villanyautók még mindig drágábbak
Forrás: MW

Kutatás bizonyítja

A Német Biztosítók Szövetségének (GDV) kutatása a 2021-2023-as adatokat elemezte, összevetve a villanyautókat a belsőégésű modellekkel (például Golf VII vs e-Golf, Tesla Model 3 vs BMW 330i).

Megállapították, hogy az elektromos autók kárigénye Németországban 15-20 százalékkal, a javítási költségük pedig átlagosan 30-35 százalékkal volt magasabb, mint a belsőégésűeké.

Ugyanakkor a villanyautók 5-10 százalékkal kevesebb káreseményt okoztak és casco oldalon akár 20 százalékkal alacsonyabb kárgyakorisággal rendelkeztek.

Mi áll a villanyautók magasabb költségének hátterében?

A kutatás négy fő tényezőt azonosított:

  • Sérülés esetén gyakran az egész akkumulátort meg kell újítani, nem elég csak egy modul cseréje.
  • A sérült villanyautókat különleges kezelést igénylő eljárásoknak vetik alá, ami költségnövelő lehet, ráadásul a totálkáros besorolás esélyét is növeli.
  • Kevesebb műhely van felszerelve elektromos autókhoz, emiatt a javítás tovább tarthat és drágább lehet a munkadíj és a cserekocsi igénybevétele.
  • A villanyautók javítása speciális szakértelmet és eszközparkot igényel, ezért magasabb óradíjjal számolhatnak a szervizek.

Az elektromos autónak eleve magasabb a vételára, még a belépő kategóriánál is. Baleseti javításkor drágábbak az alkatrészek és kevesebb a szakképzett szerviz, amik emiatt nyilván drágábbak. Ezen kívül gyorsabban is veszít az értékéből, tehát az, hogy nincs olajcsere és hasonlók, nem jelenti azt, hogy az a költség nem mutatkozna meg máshol

 – mondta Székely Róbert, autószerelő.

Mi változhat a jövőben?

Ahogyan nő az elektromos autók száma és nő a szervizek, mentők, szakértők tapasztalata is, a különbség csökken. Egyre inkább „normává” válnak az elektromos autók a javítási piacon.

Forrás: Vezess.hu

 

