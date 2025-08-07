Meglepő dolog történt a miskolci villamosokon – ezt most érezni is lehet!

Egy újabb kreatív kezdeményezéssel rukkol elő péntektől az MVK Zrt.: tesztjelleggel elindítja Miskolc első, virágillatba burkolózó villamosát. A különleges projekt célja, hogy a nyári utazásokat kellemesebbé, barátságosabbá és üdítőbbé tegye – nemcsak látványban, hanem illatban is.

Fotó: Juhasz Balazs

A 611-es pályaszámú villamoson apró illatpárnák kaptak helyet, melyeket kedves, mosolyt fakasztó üzenetek kísérnek. Ezek az illatpárnák nemcsak finom aromát, hanem vidám hangulatot is csempésznek a nyári hétköznapokba – legyen szó munkába járásról vagy egy hétvégi programról. Az első illat az évszaknak megfelelően könnyed, nyárias hangulatot idéz, és kellemes kísérője lehet az utazásnak. Ha az utasok pozitívan fogadják a kezdeményezést, a jövőben akár levendulás, citrusos vagy friss tavaszi illatok is felbukkanhatnak a járműveken.

Az MVK Zrt célja, hogy a városi közösségi közlekedés ne csupán funkcionális szerepet töltsön be az úti cél elérésében, hanem élményszerűbb, emberközpontúbb utazási formává is váljon. Egy kis frissesség, egy kis törődés, egy kis nyári mosoly is velünk utazhat.