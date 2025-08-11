Villámkár érte? – erre figyeljen, hogy a biztosító fizessen

A villámcsapások hatalmas károkat tudnak okozni, ezért fontos, hogy a biztosítás ezekre az esetekre kiterjedjen. Szakértőt kérdeztünk a témában. Mit érdemes tudni, villámcsapás házba esetén, mielőtt még jön a kárbejelentés?

A villámcsapások hatalmas károkat okozhatnak

Fotó: MW

„Vannak nagyon olcsó biztosítások, ami egy jó választás lehet, ha az anyagi szempontokat nézzük, de érdemes megnézni, hogy benne van-e egyáltalán a villámcsapással kapcsolatos biztosítás vagy ezt külön kell belepakolászni vagy bizonyos esetekben nem is lehet. Nagyon fontos tehát, hogy körültekintően járjunk el. Nézzük meg, hogy mit tartalmaz a biztosításunk és mit nem, hiszen egy lakásbiztosítás akkor vizsgázik élesben, amikor kár van” – mondta el kérdésünkre Vízi Tamás, az OVB Vermögensberatung Kft. pénzügyi munkatársa.