Jó tudni!

1 órája

Villámkár érte? – erre figyeljen, hogy a biztosító fizessen

A biztosítások megkötése esetében érdemes körültekintően eljárni, mert ha nem figyelünk, pórul járhatunk. Az elmúlt időszak viharos időjárásának eredménye lett, hogy a lakóingatlanokban villámcsapások okozta károk mértéke megnövekedett.

Galambos Eszter
Villámkár érte? – erre figyeljen, hogy a biztosító fizessen

A villámcsapások által okozott viharkárokra jó időben gondolni

Forrás: MW

A villámcsapások hatalmas károkat tudnak okozni, ezért fontos, hogy a biztosítás ezekre az esetekre kiterjedjen. Szakértőt kérdeztünk a témában. Mit érdemes tudni, villámcsapás házba esetén, mielőtt még jön a kárbejelentés?

Villámcsapás előtt viharos felhők tornyosulnak az épületek fölé.
A villámcsapások hatalmas károkat okozhatnak
Fotó: MW

„Vannak nagyon olcsó biztosítások, ami egy jó választás lehet, ha az anyagi szempontokat nézzük, de érdemes megnézni, hogy benne van-e egyáltalán a villámcsapással kapcsolatos biztosítás vagy ezt külön kell belepakolászni vagy bizonyos esetekben nem is lehet. Nagyon fontos tehát, hogy körültekintően járjunk el. Nézzük meg, hogy mit tartalmaz a biztosításunk és mit nem, hiszen egy lakásbiztosítás akkor vizsgázik élesben, amikor kár van” – mondta el kérdésünkre Vízi Tamás, az OVB Vermögensberatung Kft. pénzügyi munkatársa.

A villámcsapások okozta károkra gondoljunk, ha biztosítást kötünk

A szakértő kérdésünkre azt is hangsúlyozta, hogy a viharkárok esetében a villám okozta károk,  illetve a villámcsapás másodlagos hatásai nem minden esetben vannak benne a biztosításokban és arra is érdemes odafigyelni, hogy milyen összegekkel szerepelnek a tételek. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a káresemény ha bekövetkezik, akkor rögtön készüljön arról fénykép vagy videófelvétel, illetve az is fontos, hogy megtörténjen a két munkanapon belüli bejelentés. A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) saját honlapján részletes lakásbiztosítási útmutatóval segíti az ügyfeleket a tájékozódásban. A villámcsapások okozta károk megelőzésére a villámvédelmi és túlfeszültség-védelmi rendszerek kiépítését és a biztosítás együttes alkalmazását ajánlja. A villámcsapások okozta károk jelentősek lehetnek, ezért fontos a megelőzés.

Mit ajánl a szövetség?

A villámcsapások okozta károk megelőzésének módjai a MABISZ ajánlása alapján a következők.

  • Villámvédelem: a villámhárító rendszerek kiépítése elengedhetetlen a villámcsapás közvetlen hatásainak elkerülése érdekében.
  • Túlfeszültség-védelem: a túlfeszültség-védelmi eszközök telepítése védelmet nyújt a villámcsapás okozta túlfeszültség okozta károk ellen, melyek a hálózaton keresztül is bejuthatnak az épületbe.
  • Biztosítás: a megfelelő lakásbiztosítás vagy vagyonbiztosítás megkötése anyagi védelmet nyújt a villámcsapás okozta károk bekövetkezése esetén.
  • Megelőző intézkedések: a nyári viharok idején érdemes odafigyelni a villámcsapásokra hajlamos területekre, és a vihar közeledtével célszerű áramtalanítani az elektromos készülékeket.

A károknak két fő típusa ismert:

  • Közvetlen villámcsapás okozta károk, villámkár: A villám fizikai hatásai, mint a tűz vagy mechanikai sérülések.
  • Közvetett villámcsapás okozta károk: A villám által okozott túlfeszültség, amely elektromos és elektronikus berendezésekben keletkezhet kár.

A MABISZ szerint a megelőző intézkedések és a biztosítás kombinációja a leghatékonyabb módja a villámcsapások okozta károk mérséklésének.

 

 

