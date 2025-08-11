1 órája
Villámkár érte? – erre figyeljen, hogy a biztosító fizessen
A biztosítások megkötése esetében érdemes körültekintően eljárni, mert ha nem figyelünk, pórul járhatunk. Az elmúlt időszak viharos időjárásának eredménye lett, hogy a lakóingatlanokban villámcsapások okozta károk mértéke megnövekedett.
A villámcsapások által okozott viharkárokra jó időben gondolni
A villámcsapások hatalmas károkat tudnak okozni, ezért fontos, hogy a biztosítás ezekre az esetekre kiterjedjen. Szakértőt kérdeztünk a témában. Mit érdemes tudni, villámcsapás házba esetén, mielőtt még jön a kárbejelentés?
„Vannak nagyon olcsó biztosítások, ami egy jó választás lehet, ha az anyagi szempontokat nézzük, de érdemes megnézni, hogy benne van-e egyáltalán a villámcsapással kapcsolatos biztosítás vagy ezt külön kell belepakolászni vagy bizonyos esetekben nem is lehet. Nagyon fontos tehát, hogy körültekintően járjunk el. Nézzük meg, hogy mit tartalmaz a biztosításunk és mit nem, hiszen egy lakásbiztosítás akkor vizsgázik élesben, amikor kár van” – mondta el kérdésünkre Vízi Tamás, az OVB Vermögensberatung Kft. pénzügyi munkatársa.
A villámcsapások okozta károkra gondoljunk, ha biztosítást kötünk
A szakértő kérdésünkre azt is hangsúlyozta, hogy a viharkárok esetében a villám okozta károk, illetve a villámcsapás másodlagos hatásai nem minden esetben vannak benne a biztosításokban és arra is érdemes odafigyelni, hogy milyen összegekkel szerepelnek a tételek. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a káresemény ha bekövetkezik, akkor rögtön készüljön arról fénykép vagy videófelvétel, illetve az is fontos, hogy megtörténjen a két munkanapon belüli bejelentés. A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) saját honlapján részletes lakásbiztosítási útmutatóval segíti az ügyfeleket a tájékozódásban. A villámcsapások okozta károk megelőzésére a villámvédelmi és túlfeszültség-védelmi rendszerek kiépítését és a biztosítás együttes alkalmazását ajánlja. A villámcsapások okozta károk jelentősek lehetnek, ezért fontos a megelőzés.
Mit ajánl a szövetség?
A villámcsapások okozta károk megelőzésének módjai a MABISZ ajánlása alapján a következők.
- Villámvédelem: a villámhárító rendszerek kiépítése elengedhetetlen a villámcsapás közvetlen hatásainak elkerülése érdekében.
- Túlfeszültség-védelem: a túlfeszültség-védelmi eszközök telepítése védelmet nyújt a villámcsapás okozta túlfeszültség okozta károk ellen, melyek a hálózaton keresztül is bejuthatnak az épületbe.
- Biztosítás: a megfelelő lakásbiztosítás vagy vagyonbiztosítás megkötése anyagi védelmet nyújt a villámcsapás okozta károk bekövetkezése esetén.
- Megelőző intézkedések: a nyári viharok idején érdemes odafigyelni a villámcsapásokra hajlamos területekre, és a vihar közeledtével célszerű áramtalanítani az elektromos készülékeket.
A károknak két fő típusa ismert:
- Közvetlen villámcsapás okozta károk, villámkár: A villám fizikai hatásai, mint a tűz vagy mechanikai sérülések.
- Közvetett villámcsapás okozta károk: A villám által okozott túlfeszültség, amely elektromos és elektronikus berendezésekben keletkezhet kár.
A MABISZ szerint a megelőző intézkedések és a biztosítás kombinációja a leghatékonyabb módja a villámcsapások okozta károk mérséklésének.
