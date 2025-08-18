Hamarosan világsztár hódít Szerencsen, egy borsodi lány pedig a Balatonon tette ugyanezt

Tragédia árnyékolta be a hétvégi Cserépi Trapp terepfutó versenyt, ugyanis elhunyt Spitzmüller Zsolt, akinek menet közben veszett nyoma.

„Pontosan vélhetően csak később tudjuk meg, mi történt Zsolttal, de könnyen lehet, hogy miközben hajtott a jó helyezésért, mert jó pozícióban volt, eközben léphetett fel egészségügyi probléma, akár keringési gond, szívleállás. Vagy dehidratáció. Amennyiben ez előáll, akkor az adott versenyző már nem tud ,,épen" gondolkodni – jelentette ki a 61 esztendős Bogár János, aki jelen volt a versenyen, vele beszélgettünk: