2 órája
Hamarosan világsztár hódít Szerencsen, egy borsodi lány pedig a Balatonon tette ugyanezt
A nyár jó esetben a programokról, a jó időről a bulizásról szól. A fesztiválokon sokszor egy-egy világsztár hódít, de olyan is előfordul, hogy egy borsodi lány a Balaton partján elviszi a koronát.
Napokon belül világsztár érkezik Borsodba.
Az eurodance koronázatlan királynője, a több millió eladott lemezzel lép színpadra a Szerencsi Artúr Napok Fesztiválon. Készülhetünk a nyár legnagyobb bulijára augusztus 22 és 24. között. Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál egyik csúcspontja lesz augusztus 22-én, pénteken éjfél után nem sokkal, amikor is a világ egyik legismertebb dance-pop formációja hódít. Kik ők? Cikkünkből megtudhatja.
Világsztár bukkan fel Borsodban
Tíz versenyző részvételével zajlott augusztus 16-án a döntő, amelyet immár hatodik alkalommal rendeztek meg Balatonlellén. A Miss Olympians Beach szépségversenyen a jelöltek nagyestélyiben és bikiniben is színpadra léptek, a szakértő zsűri pedig végül kiválasztotta a legszebbnek ítélt lányokat. A hölgyek közül a legszebbnek egy borsodi lány bizonyult. Cikkünből kiderül, hogy ki lett a szerencsés győztes.
Tragédia árnyékolta be a hétvégi Cserépi Trapp terepfutó versenyt, ugyanis elhunyt Spitzmüller Zsolt, akinek menet közben veszett nyoma.
„Pontosan vélhetően csak később tudjuk meg, mi történt Zsolttal, de könnyen lehet, hogy miközben hajtott a jó helyezésért, mert jó pozícióban volt, eközben léphetett fel egészségügyi probléma, akár keringési gond, szívleállás. Vagy dehidratáció. Amennyiben ez előáll, akkor az adott versenyző már nem tud ,,épen" gondolkodni – jelentette ki a 61 esztendős Bogár János, aki jelen volt a versenyen, vele beszélgettünk:
Megszólalt Spitzmüller Zsolt versenytársa a hétvégi tragédia után: „egy utcát elnézett, és elment másfelé”
A vasúti átjárók komoly baleseti veszélyforrást jelenthetnek, ezért nagyon nem mindegy hogyan közelítjük meg. A közelmúltban történt több baleset is bizonyítja, sokszor csak a szerencsén múlik, hogy nem lesz az esetből nagyobb tragédia, de sajnos halálos esetekre is volt példa vármegyénkben
Hatalmas szerencsével úszták meg a halálos balesetet! Nem mindenkinek volt azonban szerencséje