Jó hír!

47 perce

Vihar pusztította, most újjáépítik az ikonikus világörökség építményt

Szeptember 1-jén még lehet jelentkezni a felújítására. A munkálatok a Szerencsi Világörökségi Kapuzat mindkét tornyának szerkezetét és azok környezetét is érinti.

Szaniszló Bálint
2022 óta ilyen állapotban várja a Hegyaljára érkezőket a Világörökségi Kapuzat

Forrás: Szerencsi Hírek

Keresik a Szerencsi Világörökségi Kapuzat felújításának kivitelezőjét. A munkálatokra azért van szükség, mert a 2007-ben épült világörökségi kapuzatot 2022-ben megrongálta egy vihar. 

világörökségi kapuzat
Ilyen volt teljes pompájában a Világörökségi Kapuzat
Forrás: Szerencs

Mint a magyarepitok.hu is írja, a közbeszerzési portálon megjelent információk szerint a felújítás célja a „B” torony felső faszerkezetének helyreállítása, újjáépítése, valamint az „A” torony faszerkezetének átvizsgálása és szükség szerinti megerősítése. Ezen túlmenően elkészül a teljes elektromos rendszer felújítása, korszerű lámpatesteket építenek be, felülvizsgálják és felújítják a villámvédelmet, továbbá a turizmushoz kapcsolódó komfortos élményt elősegítő kisebb kiegészítések valósulnak meg. 

Világörökségi kapuzat: Átfogó felújítás mindkét toronyban

Mindkét torony esetében szüksége a fa tartószerkezetek javítására, a fedkövek helyreállítására és impregnálására, valamint az acélszerelvények és csavarozások ellenőrzésére. A munkálatok részeként új antennatartó acélszerkezet épül, az antennák áthelyezésével együtt.

Megújul a teljes elektromos rendszer, modern lámpatestek beépítésével, továbbá a villámvédelem korszerűsítésével. Mindkét toronyban új kamerarendszert, vitrint, padokat, asztalokat és székeket helyeznek el, illetve egy-egy kilátó-távcső is a látogatók kényelmét szolgálja majd. 

Az „A” torony környezetében átfogó tereprendezés is történik. Ennek keretében lefedik az árkot, új csapadékvíz-elvezetést alakítanak ki, valamint zúzottköves és kőburkolatos felületek készülnek. A zöldfelületek megújulnak: fák és cserjék ültetése, humuszterítés és füvesítés is szerepel a feladatok között. A helyszínen tájékoztató tábla, fotópont, padok és szemetesek is elhelyezésre kerülnek.

Tokaj-Hegyalja kapuja 

Ahogy a mondás tartja Szerencs Tokaj-Hegyalja Kapuja. Az ezt szimbolizáló 37-es főút mellett található kapuzat a város honlapján található információk szerint 2007-ben készült el. Az építmény átadásával egy olyan turisztikai információs- és fogadóbázis alakult ki, amely alkalmas a főváros felől történő közúti közlekedés megállítására és térségi kapu funkció betöltésére. Az egymással szemben megépített két ötszintes, 18 méter magas toronyszerű épület teljes felületét terméskő burkolat fedi, tetején 12 m magas sugaras kialakítású ácsolt szerkezetű felépítmény áll, amely kilátóként szolgál. A turisztikai fogadóépület kialakítására a délkeleti torony tövében 160 négyzetméter hasznos alapterületen került sor. Ajánlattételi határidő 2025. szeptember 1. 

